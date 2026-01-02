Libro: Cabaret Iberia de Alfonso Domingo (Libros del K.O.)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Especular y reimaginar desde la investigación y las fuentes periodísticas un escenario lleno de vida y detalles es la tarea que Alfonso Domingo se plantea en Cabaret Iberia. No es solo dar vida a toda una lista de nombres y de actos, sino integrarlos en la mente del lector que se ve deambulando por la España de los años 30, esos “golfos años 30” que se aluden desde el subtítulo y que debieron quedarse en eso.

La premisa es sencilla y compleja por igual: cómo narrar de manera visual la vorágine creativa de modernidad y vanguardia que apareció en nuestro país en esa década. Se parte del hecho de que el retraso en diez o quince años en la aparición y réplica de lo exterior en España es una premisa casi necesaria en nuestra realidad artística e histórica. Aunque, claro está, se apunta también a la creación de elementos propios que van de la mano de esa idiosincrasia hispánica.

Alfonso Domingo dibuja, sobre todo, un Madrid abocado a la confrontación entre lo tradicional y lo moderno, entre el orden y el libertinaje o entre el aburrimiento y la creación. El teatro de variedades, el circo, los literatos, el nacimiento de las revistas, las disolutas vidas de coristas y orquestas entregadas al jazz y, sobre todo, a los ritmos afrocaribeños son los agentes impulsores de esa nueva realidad de ocio y hedonismo que creció en la ciudad.

Dar por hecho que lo que sucedía en la capital era automáticamente extensible al resto del territorio sería faltar a la verdad. De ahí que, quizá, lo de “Iberia” en la licencia poética del título se quede grande, sobre todo si se mira a esa realidad periférica y alejada de lo urbano donde las cuestiones eran otras. Obviando ese punto de vista social, Cabaret Iberia desgrana con intención capítulos dedicados a los grandes creadores de las vanguardias y a esos agentes que intentaron una transformación que quedaría truncada.

La investigación y puesta en orden son magistrales, llevando su lectura a rincones sórdidos y a lugares de extraña concepción, pero también a un clima prebélico y de absoluta locura. No obstante, uno no se podría entender sin lo otro, ni tampoco esa manía nuestra de blandir absolutamente todo como arma ideológica. Eso sí, que nadie les quitase a nadie lo bailado.

