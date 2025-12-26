Green Day y los 25 años del incomprendido Warning

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Warning es uno de los discos más peculiares de Green Day. Cuando se publicó en 2000 nos hizo arquear una ceja de desconfianza: ¿Se habían vendido? Visto en perspectiva vemos que no, aunque realmente en su momento levantara ampollas.

Piensen que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool veían de conquistar el mundo con dos joyas como Dookie (1994) y Nimrod (1997), y por ello fue recibido con una mezcla de desconcierto y tibieza. Quizá sea porque esperábamos una nueva dosis de pildorazos punk con los que nos tenían ganados, pero fue todo lo contrario.

Warning fue todo un gesto para bajar los decibelios en el que incorporaban elementos de folk-rock, power pop y hasta guiños al music hall, alejándose del nervio juvenil que los definía. En él entregaban canciones como «Warning», evidente homenaje a The Kinks, pop-rock sesentero aunque sin perder su ADN; «Blood, Sex and Booze» mantenía la crudeza de trabajos anteriores, aunque con una producción más pulida; «Church on Sunday» suena a Ramones; «Castaway» sorprendía con sus con guitarras acústicas y «Misery» es toda una joya, una especie de opereta pop con toques mariachis y cuerdas. Ahí es nada. Es un disco de pop, con otras piezas de altura como «Hold On», la pegadiza «Waiting» o la política «Minority», antecedente de lo que vendría en su siguiente American Idiot.

La edición ampliada de Warning

Estos días se reedita en una versión ampliada por su 25 aniversario que no solo sirve como ejercicio de relectura histórica, casi de ajuste de cuentas, sino que invita a reconsiderarlo no como una anomalía, sino como una interesante bisagra creativa. Reedición que se suma a las recientes obras ampliadas de Green Day como Nimrod, Dookie o American Idiot, y articula su propuesta sobre cuatro pilares: una nueva remasterización del discos original, una selección de demos inéditos, mezclas alternativas y un concierto completo grabado en Tokio en 2001.

Una visión más amplia que ayuda a contextualizar mejor su contenido gracias a esas demos, versiones tempranas de “Macy’s Day Parade” o “Deadbeat Holiday”, con letras aún en construcción y un Billie Joe Armstrong menos preocupado por el impacto inmediato. El directo de Tokio permite escuchar cómo convivían estas canciones con clásicos de etapas anteriores. Lejos de desentonar, los nuevos temas funcionaban como un contrapunto narrativo: menos urgentes, más reflexivos, pero igualmente efectivos.

Escucha Warning 25 de Green Day