la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Sergio Tel, D’Baldomeros, Herme, Neura, Elena Carat, David Jiménez y Laura Roma.

Sergio Tel – Muérdeme

Sergio Tel es un artista afincado en Madrid cuya propuesta musical se mueve entre el pop rock clásico y su versión más contemporánea. En 2024 debutó con el álbum Cabos Sueltos, pasando por nuestra PlayList Emergente para presentar alguna de sus canciones. Hoy volvemos a contar con Sergio en nuestra lista para compartir su último sencillo, «Muérdeme». Una canción que retrata esas noches en las que uno se escapa sin planes ni expectativas, simplemente dejándose llevar por el momento.

D’Baldomeros – Gran derroche

D’Baldomeros es un grupo granadino del que te hemos hablado en varias ocasiones, estrenando alguno de sus vídeos. Su música es una fusión de electro-rock con notas de funk y disco que brilla especialmente en directo. Aunque ya llevan diez años en los escenarios, en breve publicarán el que será su primer álbum. Un disco del que hace poco nos avanzaron la canción «Gran derroche», una canción eléctrica y urgente que será su último adelanto. El 28 de febrero estarán en La Planta Baja (Granada) presentando sus nuevas canciones.

Herme – SES3NTA

Herme es un nuevo proyecto musical surgido en Sestao y formado por Dani y Andrea tras militar en Teleclub. Hace apenas unos días que publicaron su primer sencillo, una canción titulada «SES3NTA». Un viaje sonoro que parte de un proceso de ruptura interna, arranca con una atmósfera orgánica que evoca una especie de flamenco experimental, y acaba transitando por la electrónica hasta culminar en un reggaetón industrial.

Neura – Revelación

Neura es un proyecto que arrancó la valenciana Lucía García Daza junto a Guillermo Juan Montesinos, y que hace poco inició una nueva etapa en formato trío. En las últimas semanas han ido avanzando alguna de las canciones que formarán parte de su próximo disco. Entre ellas está «Revelación», una canción de sintético post pop que suena nocturna y algo nostálgica al mismo tiempo que coquetea con la claridad del día y el romanticismo.

Elena Carat – En un coche a ninguna parte

Elena Carat, a quien te presentamos hace pocos meses en nuestra sección EmergentesMZK, tiene un nuevo sencillo. Se titula «En un coche a ninguna parte» y es el tercer adelanto del que será su segundo disco. Una canción que recuerda el registro más melódico y épico de artistas como PJ Harvey o Sharon van Etten, pero también el sonido más rockero de Christina Rosenvinge con Los Subterráneos.

David Jiménez – La ventana abierta

David Jiménez tiene 26 años, es de Cáceres pero vive en Madrid donde trabaja en un hospital. En paralelo intenta llevar adelante una carrera musical que desde 2024 está potenciando con más ahínco. Desde entonces ha publicado algún sencillo propio, además de un proyecto de versiones, y finalmente en abril lanzará su primer EP. Como avance, hace poco desveló esta canción titulada «La ventana abierta». Una canción potente y pegadiza que habla sobre un amor prohibido y lo que supone desafiar normas y prejuicios.

Laura Roma – La flor

Laura Roma es una cantautora independiente con base en Barcelona que lleva componiendo desde muy joven. De forma totalmente independiente y autogestionada ha publicado varios sencillos, un EP y un álbum en los últimos años. A mediados de enero lanzó «La flor», una nueva canción íntima y atmosférica con influencias de artistas como Billie Eilish o Belén Aguilera.

