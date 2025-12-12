Charlamos con Makaú, que nos hablan de sus nuevas canciones

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Makaú se dieron a conocer el pasado verano gracias a su disco de debut, Gloria y Veneno, un trabajo producido por Pedro Pimentel (El Canijo de Jerez, Chambao, Antoñito Molina…) que les puso en el mapa.

El trío destaca por su flamenco-pop con identidad propia, ese que combina melodías abiertas, guitarras, palmas y una instrumentación amplia que crea un espacio donde tradición y actualidad se entrelazan.

Más allá de su debut Makaú no paran, prueba de ello son las tres nuevas canciones que desde septiembre han ido compartiendo: “Te estaré esperando”, “El sueño” y «Abre los ojos”, con las que confirman que su continuación llegará pronto.

Hablamos con ellos sobre su rápido irrupción.

«Todos tenemos una raíz flamenca, aunque también tocamos géneros como la música latina, el jazz, el blues…»

Para quienes no os conozcan, ¿quiénes son Makaú y cómo surgen?

Pues Makaú son tres locos de la música que un día decidieron recorrer el apasionante camino de construir su propia idea y su propia idea de canciones para compartirla con el mundo.

Nos conocimos en Madrid. Jesús es de Sevilla, y cuando se muda a Madrid, Víctor y él se conocen en la academia de música donde trabaja Jesús de profesor. Un día, Víctor vio a Jesús cantando por redes sociales y le propuso este proyecto con Carlos, que es su hermano. Y desde ahí surgió empezar con un proyecto serio.

El pasado verano publicabais vuestro primer LP, Gloria y Veneno, mezcla de bulerías y pop: ¿cómo nació la idea de reunir esas formas en un mismo disco y qué buscabais transmitir con ese título?

Bueno, surge de forma natural. Todos tenemos una raíz flamenca, aunque también tocamos géneros como la música latina, el jazz, el blues… pero el punto en común es esa raíz flamenca que tenemos, y dirigirnos hacia la música comercial o hacia un género fusión con el pop es el flamenco. Así que, más que una idea externa a llevar a cabo, es una tendencia natural que tenemos.

Y el título de Gloria y Veneno es un poco lo que pasa con la música cuando entra dentro de ti, desde el punto de vista de ese enamoramiento, ese enganche que produce, de la satisfacción, del no poder separarte de ahí; la mezcla de satisfacción y esfuerzo que conlleva, como un veneno que llevamos dentro.

¿Qué papel tuvo Pedro Pimentel en el proceso creativo y de producción del álbum? ¿Hubo decisiones de producción que cambiaron completamente alguna canción?

Tuvo un papel fundamental. Pedro es uno de los mejores músicos en nuestro género y una persona con una sensibilidad especial para crear; y, por otra parte, tiene una idea tanto de sonido como de arreglos que nos identifica mucho, porque ha estado y está presente en producciones que son referentes para nosotros, como en la producción del Canijo de Jerez, por mencionar el más influyente para nosotros entre muchos otros. Entonces, al final, la idea de música que nosotros hemos tenido de referencia desde pequeños y desde antes de surgir nuestro proyecto ha sido, en parte, la música que él ha desarrollado.

Esto se une a que nos gusta dar mucha libertad creativa a los productores con los que trabajamos, porque nos gusta tener una tercera opinión que aporte una visión más “desde fuera” a la idea inicial que tenemos. Sí, ha habido canciones que han cambiado bastante, pero lo bueno es que siempre hemos ido en la misma dirección, y eso es lo que nos gusta también: ver cómo crece una idea desde la base. Hay que dejar crecer la música y las ideas, y con un músico como él al lado siempre vas a tener una buena aportación. Es un gran privilegio haber estado codo con codo trabajando con él.

Tras el disco habéis lanzado “Te Estaré Esperando”, “El Sueño” y “Abre los Ojos”: ¿cómo decidisteis qué temas publicar como singles después del LP y qué mensaje queríais que tuviera cada uno?

Bueno, siempre queremos transmitir un mensaje positivo y que conecte lo máximo posible con la gente. También nos gusta ir moldeando el disco a lo largo del año, porque van surgiendo nuevas ideas, vas madurando, y lo que queda al final se identifica más con el momento presente. Nos gusta también tener diferentes estilos que se adapten mejor a la idea de cada tema.

Los mensajes de estos primeros son los de vivencias que tenemos y que creemos que son comunes a todos en nuestro día a día, como esa chispa del amor que hay en Te Estaré Esperando y El Sueño. En el primero se representan un poco más esos nervios de las primeras veces, esas ganas, esa incertidumbre, ese estado que hemos experimentado todos… En El Sueño es una perspectiva un poco más madura, más asentada; y en Abre los Ojos el mensaje es de despertar ante los ambientes pesimistas que tenemos a veces en la sociedad, de valorar ante todo las pequeñas cosas que tenemos en nuestro día a día, que dan sentido a nuestra vida, que están ahí y son lo más importante, y a veces nos olvidamos de mirar.

Musicalmente, ¿cómo trabajáis la fusión entre elementos flamencos tradicionales (compás, palmas) y estructuras pop modernas? ¿Qué se mantiene y qué está abierto a experimentar?

Pues, precisamente, tal y como describes en la pregunta. Lo que cogemos del pop es la estructura o la forma, lo que conocemos desde siempre como estructura de canción comercial: intro-estrofa-puente-estribillo. Eso funciona como recipiente, digamos, y el contenido lo rellenamos con los elementos flamencos, que son el compás, el ritmo, las estructuras armónicas, el toque propio de cada palo, la forma de cantar…

Esto lo vamos adaptando según el estilo y la idea de la canción. Por ejemplo, lo que puede ser una canción más lenta estilo balada la hacemos por tangos, que es un palo del flamenco que se adecúa más; canciones más alegres y rápidas las hacemos por rumbas; temas más reflexivos los hacemos por bulerías y los tiramos más a una subdivisión ternaria… Hay mucho abanico dentro del flamenco para expresar todas estas ideas.

En cuanto a la armonía, además de utilizar acordes flamencos o propios de la música tonal convencional, también nos gusta utilizar colores abiertos con tensiones más jazzeras, que cuando las encajas en un ritmo y un estilo flamenco son impresionantes.

También hay que mencionar la propia instrumentación, sobre todo en la parte de bajo y guitarra eléctrica, batería y vientos. Adaptamos las características y las posibilidades de sonoridad de cada instrumento para sacar el máximo rendimiento a la idea que se puede expresar.

¿Cuál es vuestro método compositivo: trae cada miembro ideas por separado o nacen las canciones en común?

Normalmente aportamos las ideas por separado, las ponemos en común y, a partir de ahí, va creciendo la forma. Siempre estamos abiertos a aportaciones de los demás respetando la idea principal, y suele funcionar bien. Al final, cada canción tiene un poco de todos desde que surge hasta que se graba.

¿Cómo está siendo la recepción del público y de la escena después del disco y los nuevos singles?

Estamos teniendo una acogida bastante buena por parte de todos. Que la gente cante tus letras, que tu música forme parte ya de momentos en la vida de alguien… incluso que tus canciones describan la historia de alguien; es algo que nos está pasando, que nos transmiten, y nos sentimos muy afortunados porque hacer nuestra propia música y compartirla es una ilusión enorme que nos mueve cada día, y que haya gente para la que signifique todo esto… es algo indescriptible.

¿Qué retos os planteáis llevar al directo para reflejar en el escenario el sonido del disco y de estos nuevos singles?

El directo es un aspecto fundamental de la música que a nosotros nos gusta cuidar al máximo. Ponemos mucho trabajo y mucho cariño; se podría decir que somos un grupo más de directo que de estudio. Y aquí sí que hacemos cosas diferentes para que los conciertos sean especiales.

Instrumentación más abierta: por ejemplo, vamos con guitarra eléctrica y batería, además de percusión, guitarra flamenca y bajo, y también metemos vientos (saxo y flauta) para darle una vuelta más a los arreglos y al espacio instrumental, que nos diferencie y que aporte al público algo diferente.

Mirando adelante: ¿qué planes tenéis para 2026?

Pues el plan principal es terminar de sacar nuestro segundo disco, que lo miramos con mucha ilusión porque todavía hay cosas que nos van a sorprender; y buscar un hueco en el escaparate, buscar tener presencia en festivales y dar nuestra música a conocer lo máximo posible. Además de seguir componiendo para el tercer disco, que esto no para.