dani dicostas – Amores Pasajeros (El Volcán)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“Casi un lustro después, la crisálida ha vuelto a resquebrajarse dejando salir un nuevo ser. dicostas no se ha pasado al death metal, pero ha agarrado todo lo que la hacía única: su tono de chanson française, el ritmo de bossa nova funkero, la innegable seducción de su tono, y lo ha madurado. Con este tránsito, bien meditado, dani dicostas se ha convertido en la artista que, desde sus inicios, todos intuían que sería”.

Estas frases contenidas en la página web del sello discográfico El Volcán celebran el regreso de una Dani que ahora se reinventa en dani discostas para ofrecer un tercer disco que, de nuevo, la sitúa como una de las voces más valiosas del pop mesetario. Porque lo de dani es eficacia e intuición pop para hacer de este género algo bello en su sencillez de formas. Con la ayuda de Aaron Rux de nuevo en la producción, el tercer disco de la gallega -anteriormente están los notables veinte (2020) y Postdata (2023)- prosigue la senda trazada en un juego colorista que, en este caso, tiene mucho de autobiográfico: las cuitas amorosas dan para mucho, incluso para demasiado.

El inicio con “Mucho Para Tí” se parece a las baladas de Billie Eilish hasta que de repente el tono se vuelve más disco philly, y con una letra que ahonda en el desengaño amoroso. El j-pop muy sofisticado de “Clímax” (esa línea de bajo es de infarto) esculpe un tema con adornos orquestales y solos de guitarra pizpiretos, y el estribillo irresistible de “Doble Cara” son preciosos fuegos de artificio.

Algo de sonidos nuevaoleros sobre bases electrónicas palpitan en “Desde Otro Lugar” con un estribillo que se acelera acompasando la decepción anímica en tiempos tristes; los ecos a Joe Crepúsculo resuenan en “Ya No Llueve”, aunque los toques power pop acicalan una “Bye Bye” diversificando el abanico estilístico, hasta llegar al final con la canción titular, una balada cantada en un susurro, y con saxo de acompañamiento que sirve para cerrar por todo lo alto un álbum estupendo.

Escucha dani dicostas – Amores Pasajeros