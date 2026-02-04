La playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Xicu, Dura Calá, Lola Summers, Morir en California, Xerach, Novos Românticos y Brigida.

Xicu ft. Lil Guiu – POGOS

Xicu lanzó a finales de enero «POGOS’, un nuevo single junto a Lil Guiu de la P.A.W.N Gang. «POGOS» es una canción enérgica e hipnótica que retrata la experiencia de un pogo como si fuera un ritual colectivo, visceral y caótico. Pensada para bailar y dejarse llevar, la pieza huye de la profundidad para abrazar el impacto físico de la música a volumen extremo. Xicu publicará el 13 de febrero su nuevo álbum, Listen.

Dura Calá – La suerte

Dura Calá es un grupo madrileño que debutó en 2024 con un EP homónimo y que ahora, hace apenas unos días, ha lanzado su primer álbum, ¡AY!. Un disco que definen como «macarreo puro y sin filtros» que vino anticipado de algunos sencillos. El último de ellos es «La suerte», una canción que habla de quedarse fuera, de perderse, de pelear sin resultados y del cansancio de esperar algo que nunca llega.

Lola Summers – Oyxtocin peak (want and need)

Lola Summers es una cantautora y guitarrista sevillana afincada en Barcelona. El año pasado debutó con el sencillo «Sweet angel», que estuvimos presentando en nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelve a nuestra lista con «Oyxtocin peak (want and need)», una canción que combina la dureza del rock garajero con estribillos juguetones y una letra ácida pero también divertida, repleta de referencias pop que conectan memoria, canciones y obsesiones.

Morir en California – Llamada perdida / Dopamina

Morir en California es un grupo navarro formado por Sergio (guitarra), Asier (batería) y Barry (voz). Su propuesta musical viene del punk, de los primeros 2000s, de grupos como Green Day, Sum 41 o Blink-182, pero también El Canto del Loco, Lendakaris Muertos o Marvin. En 2025 publicaron varios sencillos, y en 2026 han lanzado la canción «Llamada perdida». Como «bonus» te presentamos también su último videoclip para su tema «Dopamina». El 13 de febrero estarán presentando sus canciones en Canalla (Pamplona).

Xerach – Clara

Xerach es una batería, compositora y productora que ya lleva tiempo en el mundo de la música. Ha grabado y girado con numerosos artistas, y también ha hecho algunas producciones. Recientemente ha empezado a publicar en solitario, y en 2025 vio la luz su primer álbum, Canciones Bobas. Su más reciente sencillo se titula «Clara», segundo adelanto de su próximo álbum ¿Tú me quieres? Yo te adoro. Una canción pop intensa y bailable que habla de contradicciones emocionales.

Novos Românticos ft Almirante Ramos – Pátria

Novos Românticos es un grupo portugués, de Oporto concretamente, que está compuesto por David Félix (voz y producción) y Emanuel Ribeiro (bajo). Tras publicar dos EPs, Novos Românticos (2023) y Saudade Internacional (2024), el dúo prepara su primer álbum para 2026. Un disco que, nos dicen, estará cargado de crítica social y alusiones a la geopolítica. Como segundo avance del disco, hace unas semanas publicaron «Pátria», un tema en el que cuentan con la colaboración de Almirante Ramos.

Brigida – Carole King

Brigida es una cantante italiana que desde 2024 está afincada en Madrid. Hace unos meses ya pasó por nuestra PlayList Emergente para presentarnos su sencillo «Maggio». En «Carole King» realiza un homenaje a la famosa cantante y compositora, una de sus referencias, al tiempo que explora la delgada línea que separa el instinto de la racionalidad, contando cómo una sintonía inesperada puede desbaratar las certezas más sólidas.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK