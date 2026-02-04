The Solarflares (Funhouse) Madrid 01/02/26
Domingo en Fun House, entradas vendidas desde hacía días, puertas a las 19:00 y bolo arrancando sobre las 20:00 para no exprimir al personal ante el lunes. The Solarflares, el cuarteto icónico liderado por Graham Day (ex The Prisoners) están celebrando 25 años del nacimiento de la banda y lo hicieron como mejor saben, con un puñetazo directo al hígado mod-psych, en una sala repleta, entre vieja guardia mod, rockeros asiduos al Fun y demás fauna musical.
Auténticos herederos del legado Medway con Billy Childish y sus mil mutaciones y The Prisoners como faro garage-soul, estos retornos esporádicos son auténticos salvavidas para devotos del mod-psych.
Graham Day (guitarra rasgada y voz ídem), Allan Crockford (bajo), Wolf Howard (batería) y Parsley (teclados), desataron un set compacto de poco más de una hora, que arrancó con las hipnóticas “Medway”, «Can’t Get You Out Of My Mind», para seguir con algunos de sus himnos; «Want Blood», o ese aire postpunk de «Captain Miles». Mencionaron antes de seguir a sus bandas amigas: The Len Price 3 y Lord Rochester, que también han pasado recientemente por el mismo escenario.
En directo, cero sorpresas; la producción lo-fi y simplista priorizó la autenticidad y la inmediatez por encima de experimentación e innovaciones, con Day escupiendo letras de despecho («Sucking Out My Insides», o “Tired of Being Abused”) sobre riffs que fusionan The Who, Small Faces, Thee Headcoats, o yéndonos a otro continente a Ramones.
Crockford clavó bajos “motowneros” y Howard martilleó como en Daggermen, mientras Parsley – impertérrito a las teclas – puso la capa mínima, pero necesaria, de psicodelia, creando juntos el ambiente adecuado, para una sala que para muchos ya es casa.
«Every Way I Lose», «Out Of Our Minds», «Sucking Out My Insides», «Just Wanna Be Inside”, o «Lunar Girl», sonaron salvajes, poniendo con esta última patas arriba la sala. Para ir finalizando, un sentido homenaje a Ramones, pasándolo por el tamiz british de Graham, «Glad To See You Go”, lo que evidenció ante los más veteranos que no hay parka verde que se resista a los cuatro garrulos de Queens.
Objetivamente, cero riesgos, fórmula probada mil veces sin sorpresas, subjetivamente; catarsis mod en domingo, ideal para revivir el underground kentish. Para contextualizar la visita, propiciada por Folc Records, hay que comentar que el sello Damaged Goods ha reeditado la práctica totalidad de la discografía que la banda editó entre 1999 y 2004, aunque nunca habría que justificar una visita de The Solarflares.
Hay quien dijo que uno de los motivos de Graham Day para montar la banda, fue por despecho hacía James Taylor, supuesto culpable de la separación de The Prisoners (además de otros factores como quedarse sin sello) cuando esté comenzó a triunfar con su otra banda; James Taylor Quartet. Bendito rencor pues.
Fotos The Solarflares: Fernando del Río