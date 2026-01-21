Las mejores canciones de The Strokes

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Fue a finales de enero de 2001 cuando The Strokes editaban su primera referencia, el EP The Modern Age, lanzado por el sello británico Rough Trade. A partir de ahí, se desató la locura hacia estos cinco jóvenes neoyorquinos a quienes parecía encomendárseles la labor de salvar el rock and roll.

La banda de Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. se formaron a finales de los 90 y fueron fogueándose en directo hasta que llegó ese debut, al que siguió su primer disco, Is This It, con el que se convirtieron en abanderados de un género que por entonces no atravesaba su mejor momento.

Coincidiendo con los 25 años de su año irrupción, vamos a repasar la carrera de The Strokes haciendo un repaso por sus 15 mejores canciones en Conexiones MZK. Será una lista inversa, del 15 al 1, pero donde todas sus etapas estarán representadas y donde intentaremos justificar cómo ayudaron a redefinir la estética y el sonido del rock del nuevo milenio.

