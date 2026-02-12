Trainspotting: La banda sonora que educó a una generación

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Fue en febrero de 1996. Danny Boyle estrenaba Trainspotting, adaptación de la novela de Irvine Welsh. Una película que capturó el espíritu de una generación desencantada a través de Renton, Spud, Sick Boy y Begbie. La historia de unos amigos y no tan amigos viviendo el lado más peligroso de la vida en la cuidad de Edimburgo.

Pero Trainspotting fue mucho más que una película: su banda sonora vendió millones, educó musicalmente a toda una generación y tendió puentes entre el punk de los 70, la new wave de los 80 y el brit-pop y la electrónica de los 90. Tal fue el éxito de esta recopilación que EMI decidió publicar esta segunda parte. Pero no estamos hablando de sobras o descartes, este segundo disco incluye canciones que inspiraron a Danny Boyle y al equipo creativo durante el proceso, temas que estuvieron en versiones tempranas del montaje pero que finalmente no encajaron en el minutaje final, y otras que simplemente compartían ese espíritu salvaje, melancólico y rebelde de la película.

Hoy en Conexiones MZK hablaremos de las canciones y escucharemos una selección de ambos volúmenes.

