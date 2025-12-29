Caramelo de Limón elige sus Caramelos 2025: sus 25 discos y canciones del año

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Caramelo de Limón celebra con un nuevo capítulo muy especial su cierre de temporada. Una temporada también especial, porque ha supuesto la resurrección de este podcast tras un largo período de hibernación. Además, ahora es cosa de dos: Juanjo Frontera, como siempre, al guión y la locución, y también Iñaki Mazkiaran, que se ocupa de la grabación y edición. Una unión de fuerzas que ha supuesto un giro positivo y un nuevo brío para un podcast que lo que más pretende es contagiar entusiasmo por las canciones, los discos y la música, sea cual sea su género y procedencia.

A base de eso esta temporada, contando con el capítulo piloto, ha completado nueve episodios, el último de los cuales es este que os presentamos, con su particular lista de discos de este 2025. Una lista muy ecléctica, sin hacer distingos entre lo internacional y lo nacional y planteada en un sentido decreciente, del 25 al 1.

No hacemos spoilers, así que tendréis que escuchar para descubrir qué discos han llegado al podio. Os dejamos aquí el enlace: