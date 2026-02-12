Bleachers adelantan su nuevo disco con ‘You and Forever’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bleachers, proyecto del popularísimo productor Jack Antonoff (Lana Del Rey, Lorde, Taylor Swift) están de vuelta con nuevo álbum, Everyone for Ten Minutes, que llegará a las tiendas y las plataformas de streaming el próximo 22 de mayo.

La continuación de disco homónimo de 2024 Bleachers, se se presenta como la síntesis natural de la trayectoria de sus seis integrantes, un trabajo que oscila entre el folk rock de armonías expansivas, el pop soul luminoso y ese inconfundible sonido de Nueva Jersey con saxofón que define su identidad. Aunque asoma cierta penumbra en algunos pasajes, el tono general es afirmativo y esperanzador.

Coincidiendo con el anunci del álbum han compartido el primer adelanto, “You and Forever”, acompañado de un videoclip protagonizado por Margaret Qualley.

Escucha ‘You and Forever’ de Bleachers