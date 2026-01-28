Libro: Daft Punk – We Were The Robots (Contra)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Daft Punk transformó la música electrónica moderna, tomando el testigo directo de pioneros como Kraftwerk. El proyecto de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo hizo historia fusionando influencias de house, funk, disco y rock creando algo único, capaz de conectar el underground con el mainstream. Así se recoge en Daft Punk: We Were The Robots, un libro documental cuyo principal valor reside en partir de una mirada periodística. Un documento que no nace como una biografía al uso ni como un ejercicio académico o retrospectivo, sino como la recopilación y ordenación de textos publicados originalmente en la revista Jockey Slut y, más adelante, en Disco Pogo, proyecto que cambió de nombre y es clave para entender la cultura de la música electrónica.

La publicación fundada en Mánchester por John Burgess y Paul Benney destacó por ser visionaria del talento emergente, publicando la primera entrevista del grupo en 1994 y presentándolos en su primera portada dos años después. Tuvieron el mérito (o la fortuna) de identificar y documentar un fenómeno cultural de este calado en tiempo real, antes de que que dieran el salto a grandes audiencias. El libro, editado por la siempre cuidadosa Contra, recopila estos materiales junto con nuevos ensayos y entrevistas, conformando una interesante amalgama para escarbar en los orígenes y la evolución del dúo francés.

Hay auténticas joyas, como esa entrevista realizada por fax; veremos el germen de trabajos de peso como Homework y Discovery y más allá del ingente material de archivo, podremos disfrutar con entrevistas exclusivas con el creador de sus icónicos cascos de robot Tony Gardner, a un James Murphy de LCD Soundsystem quien les rindió su particular homenaje en el himno «Daft Punk Is Playing In My House», o a quien fuera su mánager Pedro Winter alias Mr. No: «Yo era Mr. No porque le decíamos que no a Janet Jackson, a Björk, a George Michael… no a todo», junto con análisis de álbumes posteriores como Human After All y Random Access Memories.

Los abanderados del french touch, aparecen retratados junto a interesantes añadidos, como un artículo sobre todas las influencias que apuntalaron su estilo, otro estupendo sobre sus videoclips y bandas sonoras a cargo de Thomas Hobbs (The Guardian) y otros, sobre esos sampleos que les hicieron conectar su música con el hiphop o sobre sus apariciones en directo interrumpidas durante más de una década hasta que en 2006 se hizo la magia y actuaron en Coachella con su famosa pirámide LED. Son apenas 240 páginas, pero nada queda fuera a los ojos del lector ávido de curiosidades en torno al siempre misterioso combo.

Puedes comprar el libro Daft Punk – We Were The Robots (Contra) en la web de su editorial.