Sr. Chinarro revisa su clásico ‘Sal de la tarta’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sr. Chinarro miran al pasado y nos regalan una nueva versión de «Sal de la tarta», primer adelanto de lo que será El año de la pera, un disco con 12 canciones recuperadas de los primeros trabajos del proyecto de Antonio Luque.

Revisar «Sal de la tarta» es volver al estudio Punta Paloma donde se grabó Compito (1996), inicio de esa trilogía clásica de la banda que conforman Compito, El porqué de mis peinados (1997) y Noséqué-nosécuántos (1998). Una época peculiar, como bien documentamos en el libro Había una vez Sr. Chinarro, que ahora se actualiza a nuestros días.

La nueva «Sal de la tarta» suena más pulida que su versión primigenia, pero mantiene su espíritu lo-fi surrealista. Como nos contaba hace algunos años sobre Compito: «Vendió menos que el primero. Es una pena que no tuviésemos presupuesto para tres o cuatro días más de mezcla. Yo por entonces no entendía la importancia de las mezclas. Si te digo que cada canción tuvo menos de dos horas de mezcla no exagero. Así es imposible. Si por ser músico o por lo que sea alguien es capaz de escuchar por detrás, digamos, del sonido sabrá que es un disco estupendo».

El Año de la Pera estará a la venta exclusivamente en la web del grupo, srchinarro.com en una edición limitada de vinilo especial de 180 g, presumiblemente a primeros de abril de este 2026.

Escucha ‘Sal de la tarta’ de Sr. Chinarro

Estas serán las canciones de ‘El año de la pera’ de Sr. Chinarro

El Idilio

Informe para un barco vikingo

Puentes de plata

Quiromántico

Estrenos TV

Ouija

Sal de la tarta

Papá Matemáticas

Su mapamundi, gracias

Bye Bye

Mi caracola loca

Desilusión

¿Te gusta Sr. Chinarro?

Hazte con Había una vez… Sr. Chinarro (conversaciones con Antonio Luque) por 22,95€ (gastos de envío incluidos)