La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música.

Hoy en nuestra PlayList Emergente celebramos que arranca la nueva convocatoria de Girando por Salas #GPS16 y os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de siete artistas que se encuentran entre los 34 seleccionados: La 126, Speaker Cabinets, Ona Madalda, Jassy Ojeda, Rambalaya, Hermana Furia y Riada.

Todos ellos estarán actuando en el ciclo. Puedes encontrar sus fechas en este enlace.

La 126 – Mis amigas te odian

La 126 es una banda de pop rock/punk pop formada por tres amigas —Elia Sempere, Laura Giner y Lucía De Bunder— que debutó en 2023 con el EP Todo venía de antes y los singles Cataclismo y Tuenti. Su música, energética y juvenil, recuerda a Repion, Aiko el grupo o Carolina Durante, combinando letras irónicas y pegadizas con distorsión y fuerza en el directo.

El pasado 2025 lanzaron un nuevo EP, Te enteras?, con el que siguieron amplificando pegada.

Speaker Cabinets – Cuando todo se derrumba

Speaker Cabinets es una banda barcelonesa de rock alternativo formada por Nacho, Guillem y Adrià. La historia del grupo arranca en 2006, en un viaje a Formentera. Allí Nacho y Guillem, que ya tenían a sus espaldas una trayectoria musical como instrumentistas, deciden empezar a componer sus propios temas. El año pasado inauguran una nueva etapa con “Cuando todo se derrumba”, su primer single en castellano tras dos décadas de trayectoria, un giro lingüístico con el que el power trío barcelonés busca estrechar la conexión con su público.

Ona Mafalda – Harta

La cantante y compositora Ona Mafalda ya ha pasado por nuestra PlayList Emergente. Con raíces entre España y el Reino Unido, su propuesta combina la energía eléctrica del rock alternativo con la sensibilidad del pop contemporáneo, creando un sonido bilingüe y sin fronteras. El pasado otoño publicó su segundo trabajo, Reset, con el que se consolida como una de las voces más personales y versátiles de la escena actual. Con en álbum inaugura una nueva etapa artística que ahora traslada al directo, donde la energía, la electricidad y la honestidad del disco cobran una nueva dimensión.

Jassy Ojeda – Mil y una excusas

Jassy Ojeda es el proyecto musical del malagueño Pablo Miguel Ojeda Payá (2003), una de las voces emergentes más singulares de la nueva escena local gracias a una propuesta marcada por la vulnerabilidad, la identidad propia y la mezcla de géneros como pop, flamenco, R&B y urbano. Con una fuerte preocupación estética —visible en el uso del color y una imagen cercana al pop contemporáneo— y referentes que van de Bowie y Prince a Omar Apollo o Steve Lacy, Jassy construye un universo reconocible más allá de los estilos. Hijo de Javier Ojeda (Danza Invisible), pero con discurso propio, combina formación artística, trabajo con su banda El Fondo de Clase y un potente directo, ya probado en escenarios como el Brisa Festival.

Rambalaya – Broken Heart

Rambalaya es un grupo barcelonés de R&B y rock and roll del que ya te hablamos en 2021 en nuestra PlayList Emergente. La banda se articula en torno a la batería de Anton Jarl, principal compositor de la mayoría del repertorio, y tuvo como formación inicial a Jonathan Herrero en la voz, Héctor Martín a la guitarra, Matías Míguez al bajo y Fernando Tejero al piano y al Hammond. Más adelante se incorporaron Pol Prats al saxo tenor y barítono y David Pastor a la trompeta, completando un proyecto que condensa una amplia experiencia previa acumulada en grupos como Los Mambo Jambo, A Contra Blues o Los Saxofonistas Salvajes de Dani Nel·lo.

Con el rhythm & blues de los años cincuenta y sesenta como cimiento, su propuesta se despliega con una ejecución brillante.

Hermana Furia – Desde el Río Hasta el Mar

Hermana Furia es una banda de rock de fuerte carácter reivindicativo, liderada por Nuria Furia, una frontwoman capaz de alternar registros aterciopelados y guturales, y sustentada en un sonido contundente que bebe de referentes como Rage Against the Machine, The Dead Weather o Queens of the Stone Age. Formada en 2016, debutó con Todo Mal, un trabajo muy celebrado por medios y público que consolidó su reputación como banda de directo a través de extensas giras por salas y festivales de toda la península. Tras agotar varias ediciones en vinilo y mantener una intensa actividad en vivo, en 2024 grabaron su segundo disco, Rumias, editado en vinilo a finales de ese año y presentado durante 2025 con conciertos en España y Latinoamérica, antes de afrontar en 2026 una nueva gira estatal de salas.

Riada – Por los tejados

Riada es una banda de identidad mestiza que articula su propuesta a partir de la convivencia de estilos como el rock, el blues o el latin, sostenidos por letras reivindicativas y cargadas de energía. El proyecto se apoya en valores como el compañerismo, el respeto y la dedicación a la música, y debutó en marzo con su primer disco de estudio, Por los tejados, producido, grabado y mezclado por Edu Molina en Garlic Records y masterizado por Pedro Viñuela.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify