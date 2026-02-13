A.A. Williams + Spotlights (Sala Villanos) Madrid 12/02/26

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre hemos sabido, aunque quizá nunca con la clarividencia de hoy día, que aquello que puede salvarnos y dar sentido a nuestros días es aquello que rehúye los grandes titulares y querer destacar por encima de todo a cualquier precio. En definitiva, que aquello con capacidad de salvarnos tiene mucho que ver con la verdad, con la discreción y con la sensibilidad alejada del trazo grueso hueco y populista. Es por ello que una artista como A.A. Williams representa a la perfección ese faro de esperanza.

La artista inglesa tiene, además, la costumbre de visitar nuestra geografía en un tiempo en el cual nuestro país se desangra en cualquier faceta y sentido que uno quiera ver, incluyendo, por supuestísimo, las tendencias musicales preponderantes. Era tiempo de volver a agradecer su gesto adusto, su parquedad, su espartana y conmovedora manera de agitarnos las entrañas.

Acompañada de sus fieles escuderos habituales, la propuesta de A.A. Williams bascula en una suerte de post-rock vocal y un doomgaze tamizado, evitando la estridencia fácil y ofreciendo una propuesta legítima de introspección epitelial ligera y atractivamente áspera a la par que delicada.

Nuestra protagonista ofreció este lluvioso jueves en Madrid un concierto equilibrado, donde rindió culto a sus dos trabajos en estudio capitales, su primerizo Forever Blue (20) y ese dechado de talento que es As the Moon Rest (22). Fue precisamente la recta final del concierto, concentrada en las virtudes de este último, la que nos trasladó a otra dimensión con un concatenado maravilloso iniciado por “Pristine”, con esa progresión arrebatadora, continuado por “As the Moon rests”, uno de los picos máximos de su carrera, continuado por el demoledor riff de “For nothing”, para continuar con una parada pretérita en su celestial “Melt” –posiblemente la interpretación en directo más conmovedora de lo que llevamos de año para quien les escribe– y rematando el show por lo más cercano que va a tener nunca A.A. Williams a un hit con la eficacísima “Evaporate”. Anteriormente, habían lucido especialmente tremendos sus dos nuevos temas, constatando que con “Wolves” estamos sin duda ante una de las canciones más rotundas de su carrera.

Abrieron la noche los muy recomendables Spotlights, banda fichada en su momento por el bueno de Mike Patton para Ipecap Recordings y que en vivo se mostró bastante más rígida y exigente que en estudio.

Una noche para aferrarse a la resistencia con aquello que respira pureza en un mundo moribundo.

Foto: Raúl del Olmo