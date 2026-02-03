SAULT – Chapter 1 (Forever Living Originals)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sault, el colectivo de R&B y funk liderado por el productor Inflo, regresa menos de un año después de su última entrega con Chapter 1, su decimotercer álbum, para el que han contado con colaboraciones de la cantante de R&B Cleo Sol, el cantautor Jack Peñate y los legendarios creadores Jimmy Jam y Terry Lewis, productores históricos de Janet Jackson.

Desde su primer álbum 5 (2019), el grupo ha lanzado, siempre recurriendo al misterio y la sorpresa (sin dar a conocer su identidad), más de una docena de proyectos con los que se han afianzado como potencia crítica al fusionar soul, funk, R&B, post-punk y gospel con profundo compromiso y activismo social; de protesta en defensa de la identidad negra.

En 2020, lanzaron la serie Untitled (Black Is y Rise) que acompañó el escenario del movimiento global Black Lives Matter. En 2021 ganaron notoriedad con el lanzamiento del álbum Nine que estuvo disponible durante solo 99 días antes de eliminarlo de todas las plataformas, para poco después en 2022, lanzar cinco álbumes de una tacada. No fue hasta 2023 cuando se dieron a conocer a su público con un debut en vivo en el Drumsheds de Londres, manteniéndose activos estos últimos años con nuevo material como Acts of Faith (2024) y 10 (2025).

Ahora con Chapter 1, nos siguen recordando que la música es medicina que nos sana, nos une y nos libera, pero en esta ocasión añadiendo a su línea musical habitual de soul, R&B y góspel nuevas influencias como el rock psicodélico de los 60 y 70 y más bases jazzísticas. Todo ello recurriendo a un lenguaje espiritual a través de una técnica mántrica repetitiva durante los treinta y seis minutos que duran los diez cortes del disco, particularmente en canciones como la casi instrumental «Don’t Worry About What You Can’t Control» o «Love Does Not Equal Pain».

El disco arranca con “God protectMme from my Enemies” donde se asientan en el “black power” a través del groove de los teclados y el sonido funk del bajo, agradeciendo la protección de Dios para la superación de obstáculos (“God protect me from things that I cannot see/I know that you shine your light on me”). Esa misma línea espiritual sigue con la melodía funky y etérea de “Protector”, marcada por la potente línea de bajo que marca el cambio rítmico (“You are my protector/ And I’m your survivor”)

En el corte “Chapter 1” recurren a esa psicodelia creando un himno desafiante al grito de “Do it”, para reflejar la liberación de relaciones tóxicas (“But I owe you a thank you/For walking away/Greatness in my face/Greatness in my veins”) y expresando la sensación de empoderamiento ignorando la negatividad y el narcisismo (“Wake up every morning, thoughts are on repeat/Saying why is everybody so obsessed with me?»).

La técnica musical y orquestación del colectivo destaca en “Fulfil Your Spirit” con el toque pop-rock marcado por el melódico riff de la guitarra. Una canción con un mensaje de crecimiento personal, paz interior y positivismo que se logra a través del amor propio y la autenticidad (“It’s time to share your greatest gift/ Don’t change a thing now”).

Una vez más, Cleo Sol sigue siendo la estrella indiscutible, con su delicada voz a la altura de una diva soul en “Good Things Will Come after the Pressure”. Una preciosa balada de resiliencia marcada por la línea rítmica del bajo y las cuerdas, donde nos anima a mantener la fe frente a la adversidad para lograr alcanzar el éxito sin recurrir a métodos destructivos (“I refuse to fight with fire/This is a warning”) y que redondea con un potente estribillo (“I’m on top of the world/ All I need is belief /Good things will come/ After the pressure/ I walk with love/ It’ll set you free”)

La liberación llega con «Lord Have Mercy» donde tras las cuerdas sinfónicas y el acompañamiento del coro de voces melancólicas (“You are free

Forever/Use your light and your heart”) destaca el bajo que marca el ritmo de la guitarra acústica y el golpe seco de la batería.

Tras las baladas y orquestación anterior, se permiten un cierre que comienza más urbano y al estilo R&B con “Puppet” gracias a la voz de Melissa Young, que reivindica ser uno mismo con ironía (“I’m not your puppet, puppet/ I like to do it how I like it, like it”) finalizando con el elegante piano y su dulces fraseos, acompañada de los rítmicos coros funk.

De nuevo Sault nos ofrecen una obra mística estructurada en una misa góspel contemporánea, que comienza con la plegaria a Dios de “God protect me from my enemies”, pasando por etapas de sanación con “Chapter 1” o “Fulfil your spirit”, hasta encontrar la paz mental y liberación a través del autoconocimiento con “Good things Will come after the pressure” y «Lord Have Mercy», para finalizar en la euforia festiva de “Puppet”, donde consigue la fuerza interior rechazando la manipulación para brillar por sí misma.

Un álbum espiritual para escuchar de modo introspectivo y meditativo en esos momentos en los que necesitamos un examen de autoconciencia y donde la música se convierte en herramienta para la sanación y crecimiento personal.

Escucha SAULT – Chapter 1