Los mejores del año de Talk to Him

Por fin aterriza la primera parte de La Mejor Música de 2025 para esta azotea sonora. En esta primera mitad del viaje, Him hará un recorrido por los mejores discos publicados en el año que nos deja desde el puesto 20 al 11, recordará cuáles fueron los mejores 20 directos del año, presentará los lanzamientos más esperados para el podcast de 2026 y otorgará el Premio Miscelánea entre cinco fantásticos candidatos, todo ello comenzando por la remembranza del deslumbrante puesto número 1 que ocupó el cielo en 2024.

Estáis invitados a subir aquí arriba, donde la música, las emociones, los recuerdos, las vivencias y los deseos se confunden entre todos hasta crear un todo indivisible e infinito.



En esta segunda parte conoceremos los 10 mejores discos del año, cuáles fueron las 5 decepciones del pasado año, así como las 5 menciones de honor, discos buenísimos que se han quedado por poco fuera de la lista de 20, y, por supuesto, también habrá un espacio para recordar a los artistas que nos dejaron tristemente en 2025, sin olvidar el premio que siempre cuida tanto el podcast, el de Mejor EP del Año.

Sube hasta aquí arriba y embárcate en una odisea sonora que te llevará allá donde tus sensaciones y vivencias personales deseen.