Libro: Microfestivales y otros escenarios posibles de Nando Cruz (Sílex)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Después de publicar Macrofestivales. El agujero negro de la música (Península, 2023) a Nando Cruz le empezaron, tanto en redes sociales como en presentaciones de libros y entrevistas, a comentar si tenía pensado escribir una especie de cara B de ese libro, ya que, efectivamente, existe, y son aquellos espacios en donde se reune gente para disfrutar de la música, y que proponen una alternativa a la estandarización de los macrofestivales que han permitido que nos perdamos a muchos artistas en salas pequeñas, que no disfrutemos de la música en un ambiente acorde a los estándares de confortabilidad, o que sean, en definitiva, claros ejemplos de extractivismo economico que llevan a las grandes ciudades a una terrible gentrificación.

El autor ante estas demandas por parte de sus lectores ahora presenta Microfestivales y otros escenarios posibles (Sílex, 2025) que es, como se apuntaba más arriba, la otra cara que permite visibilizar la gestión de festivales que no reinciden en los errores de sus hermanos mayores, y que invierten en la gozosa experiencia que es la de disfrutar de la música y la cultura de la zona con las comodidades adecuadas. Eventos que, en muchos casos, se han ido reformulando para ir asumiendo una creciente popularidad, aunque sin perder la esencia primigenia de respeto por la cultura, el medio ambiente, y los trabajadores/as que participan en ellos y hacen lo posible por acercar el arte de proximidad.

Estamos ante un ensayo muy ameno ya que el autor, haciendo uso de una prosa clara y concisa, nos presenta festivales muchos de ellos bastante desconocidos que se alejan de los radares capitalinos. Nando Cruz ofrece alternativas para disfrutar de la música en entornos más amigables como en el caso de Los Conciertos de la Estufa en Arrabal del Portillo (Valladolid), un encuentro musical que arrancaría gracias a algunos vecinos que tocaban la dulzaina, y que se ha consolidado como un espacio para los sonidos tradicionales; o el más conocido Madrid Popfest, un atractivo evento escorado al indie ochentero que arrancaría en su origen en Nueva York, y que, posteriormente, unos jóvenes españoles (tras ver su edición londinense), quisieron traer a Madrid; hasta las fiestas raveras como el Big Fucking Party de Ciudad Real o las que monta el Konvent en el municipio de Cal Rosal (el Berguedà, província de Barcelona), aprovechando un convento de monjes del siglo XIX, por donde pasan diferentes grupos y asociaciones culturales.

Puedes comprar el libro Microfestivales y otros escenarios posibles de Nando Cruz (Sílex) en la web de su editorial.