Estrenamos el nuevo vídeo de Venus Astra

Redacción MZK

Venus Astra es una banda de indie-rock formada por Ion Marx, Rafa Abengozar, Jesús Guitar Boy y Carla Alonso. El proyecto nació en 2022 y dio sus primeros pasos discográficos en mayo de 2023 con la grabación de su debut en Neo Music Box Studios.

Desde su primer concierto en la Sala Maravillas de Madrid, el grupo ha mantenido una gira constante por todo el país, afianzando un directo intenso y un lenguaje propio basado en la emoción, la energía y un marcado pulso narrativo. Con su segundo disco ya grabado, la banda inicia ahora una nueva etapa creativa, presentando sus nuevas canciones de forma gradual a lo largo de este año.

Hoy estrenamos el videoclip de «Amanecer», primer adelanto de ese segundo álbum. La canción explora la espera, el amor, el abandono y la redención desde una mirada cruda y honesta, reivindicando el acto de resistir cuando todo parece venirse abajo.

Disfruta el vídeo de ‘Amanecer’ de Venus Astra

