The Black Keys anuncian disco y concierto en Madrid

The Black Keys siguen con su endiablada actividad y poco menos de un año después de entregar el discreto No Rain, No Flowers anuncian Peaches!, su decimocuarto álbum de estudio. El disco, compuesto por diez canciones, ha sido definido por Dan Auerbach como el trabajo “más natural” de la banda desde su debut en 2002, The Big Come Up.

Grabado en directo, sin separación entre instrumentos ni voces, el proceso supuso, en palabras de Patrick Carney, una auténtica pesadilla en la mezcla, aunque el resultado preserva una sonoridad cruda, sucia e intencionadamente imperfecta, una cualidad que el propio Auerbach reivindica como parte de su belleza.

Las canciones nacen de la renovada obsesión del dúo por el coleccionismo de vinilos, especialmente singles de 45 rpm, que ha derivado en sesiones de DJ y encuentros en torno a Record Hang, impulsando una etapa de arqueología musical más profunda.

Ese espíritu de búsqueda y apropiación lúdica impregna un álbum del que ya conocemos un primer adelanto, la canción «You Got To Lose»:

Pero la noticia no se queda ahí, porque The Black Keys anuncian concierto en Madrid, en la que será su única fecha en España. Su primera visita a salas en catorce años que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en el Movistar Arena. Allí presentarán sus nuevas canciones, pero no faltará una selección de sus grandes clásicos.

Compra entradas para The Black Keys

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del 12 de febrero a las 10h

Live Nation: a partir del 12 de febrero a las 10h

Entradas a la venta: el viernes 13 de febrero a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Precios: 65€ (+ gastos de distribución)