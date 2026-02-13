The Hangmen celebran 40 años de rock sucio con una gira por Europa

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuarenta años no se cumplen todos los días, y menos cuando hablamos de una banda que ha sobrevivido a modas, incendios internos y a la propia industria. The Hangmen celebran su 40 aniversario (1986–2026) con una gira europea que hará parada en varias ciudades españolas gracias a Bomber Booking.

Desde Los Ángeles y liderados por el incombustible Bryan Small, The Hangmen llevan décadas practicando ese rock and roll áspero que conecta el punk californiano con el hard rock de raíz callejera. Blues sudoroso, guitarras que exudan gasolina y una actitud que siempre ha estado más cerca del garito de mala muerte que de los espacios grandes.

Lejos de vivir de las rentas o el pasado, la banda ha mantenido actividad constante en los últimos años, afinando una fórmula que combina músculo, melodía y canciones a prueba de bomba. En directo siguen siendo una apisonadora, riffs directos y canciones que funcionan mejor cuando el volumen roza lo indecente, tal y como demostraron en su anterior visita.

Estas son las fechas:

26 abril — Portugalete, Groove.

28 abril — A Coruña, Mardi Gras.

29 abril — Valladolid, Porta Caeli.

30 abril — Madrid, El Sol.

6 mayo — Valencia, Loco Club.

7 mayo — Arrasate, Gaztetxea.

8 mayo — Avilés, Factoría Cultural.

9 mayo — Gasteiz, Helldorado.

10 mayo — Barcelona, Razzmatazz 3.

