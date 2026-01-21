La PlayList Emergente de la Semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Pijama, Capros, Alizza, Inés de Lis, Nixie Woe, Chiquita Movida y Paula Madero.

Pijama – Libertad

Pijama es un grupo madrileño formado por María Dans, Alicia Hirasawa, Jaime Villamuera, Matías Álvarez y Dani Virué. Tras publicar un par de sencillos en 2025, y después de un intenso año de conciertos, despidieron el año con un nuevo tema titulado «Libertad». Una canción enérgica y pegadiza pero que retrata el cansancio de una generación que ya no sabe si la «libertad» que le vendieron ha servido para algo.

Capros – Cucharada cerebral

Capros es un grupo de Barcelona formado por cuatro amigos: Miguel (voz y guitarras), Lucas (guitarras), Iván (bajo) y Álex (batería). En su música, urgente y visceral, combinan guitarras directas, ritmos contundentes y letras que miran de frente a lo cotidiano. Su último sencillo, avance de su segundo disco, salió hace unos días y se titula «Cucharada cerebral». Una canción que describe una noche de farra en el BBK.

Alizza – Se acabó

Alizza es una artista madrileña que en su música fusiona sonidos del pop alternativo y R&B contemporáneo. El pasado mes de noviembre ya pasó por nuestra PlayList Emergente con uno de los sencillos con los que nos ha ido adelantando su próximo álbum. Hoy vuelve a nuestra lista con «Se acabó», una canción que pone el foco en el tema del cambio climático. Alizza estará presentando sus nuevas canciones el 31 de enero en Siroco (Madrid) dentro de la programación del Inverfest (entradas en este enlace).

Inés de Lis – If I didn’t know better

Inés de Lis fue durante la última década la voz principal y compositora de Faneka, uno de los proyectos más brillantes del folk alternativo estatal. Ahora ha decidido lanzarse en solitario y pronto publicará su primer álbum. Un disco que, nos cuentan, sonará a Daniel Johnston, The Postal Service, Feist o la Russian Red de su primer álbum. Como avance, hace unos días salió su primer sencillo: «If I didn’t know better».

Nixie Woe – Cuál es el principio..?

Nixie Woe es un artista de Hungría que actualmente vive en Valencia. Su estilo, desarrollado de forma autodidacta, se inspira en la música experimental, melancólica y electrónica, con referencias del EDM, trap y shoegaze. Junto a perlapreciosa, encargada también de la mezcla y masterización, ha publicado esta canción titulada «Cuál es el principio..?» que habla sobre las relaciones amorosas, sus altibajos y cómo nos transforman.

Chiquita Movida – Autarquía emocional

Chiquita Movida, grupo formado por Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, junto a Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra), publicará su primer álbum, Alta Vaina, el 13 de febrero. Hace unos días publicaron el último sencillo antes de la salida del disco. La canción se titula «Autarquía emocional» y habla del autocuidado, de la autonomía emocional como punto de partida para relacionarse con el mundo con menos ruido y más conciencia.

Paula Madero – Comiendo sin parar

Paula Madero es una cantante y compositora que está desarrollando un interesante proyecto junto a Nana Moia, Itha Di Marco e Isaías Di Marco. Musicalmente se basa en un pop alternativo con toques electrónicos, elementos urbanos, voces íntimas y texturas atmosféricas. El concepto sobre el que gira el proyecto, que constará de 11 canciones, es el trastorno de la conducta alimentaria que vivió en primera persona durante años. Su primer capítulo es «Comiendo sin parar».

