Uri Santafé & Lamliki nos presentan su nuevo EP conjunto

Uri Santafé es un rapero catalán que, además de liderar el proyecto Beatneeks, ganadores o finalistas de diversos concursos en los últimos años, arrancó hace un par de años su carrera en solitario. Algunos de sus temas han pasado por nuestra PlayList Emergente, y una colaboración suya con Lamliki y Niki Brown fue una de nuestras canciones de la semana en su momento. Aquella canción fue uno de los avances de un disco, NGU, que consolidó la colaboración entre ambos artistas.

A principios de 2026 Uri Santafé & Lamliki han lanzado un nuevo disco, Bruixes 1. Se trata del primer EP de un proyecto doble, de ahí su nombre, que consolida al dúo como una apuesta firme dentro de la escena urbana catalana. Un disco en el que encontramos sonidos que combinan afrobeat, reguetón y EDM, además de una identidad clara también en el aspecto visual. Una identidad que se ve reforzada por la enigmática presencia femenina: cada canción lleva una foto de mujer en su portada, y un nombre también de mujer como segunda parte del título. Bruixes 1 incluye colaboraciones de gente como Marina Sen, Aion, Acone, Oli y Flaze.

Para conocer más sobre este nuevo disco del dúo, que como hemos dicho es la primera parte de un proyecto que tendrá continuación, hablamos con Uri Santafé & Lamliki para que nos comenten las canciones una a una.

«Angeleta / Vanessa» feat. Marina Sen

Primer single de BRUIXES 1, con la colaboración de Marina Sen, cuya voz dulce y melosa aporta un toque celestial a una canción pensada para cantarse bajito, al oído. Pero que nadie se engañe por el tono suave: «Angeleta» es una canción de contrastes para bailar pegados. Por fuera suena tierna, casi angelical —gracias al beat, las melodías y la voz de Marina Sen— pero por dentro contiene una letra directa, atrevida y cargada de deseo. Es toda una declaración de intenciones que recuerda al reguetón internacional más actual, con una temática directa que mantiene su comercialidad. Habla de un enamoramiento intenso, casi químico, donde la otra persona parece un ángel caído del cielo. Esa tensión entre forma y contenido es lo que hace que la canción enganche: suena suave, pero pica.

«Moments / Maria»

Una canción emocionalmente cercana que habla de la importancia de reconectar con la esencia, ser auténticos y aceptar los duelos como parte del camino. Pone el foco en el amor propio y en abrazar las propias vulnerabilidades. Musicalmente, se apoya en un ritmo afro cálido y orgánico, con guitarras acústicas que refuerzan el tono íntimo y reflexivo del tema.

«TNT / Lakshmi» feat. Acone

Habla del “coqueteo”, de la química, pero donde aún no se ha dado el paso real. Captura la provocación, la tensión sensual y la expectativa de lo que podría ocurrir, como algo peligroso. Musicalmente se apoya en un afro lento y cálido de Acone, creando una atmósfera íntima y emocional, reflejada también en el videoclip donde se ve a una chica enviando fotos por el móvil.

«Al club / Mireia»

Describe a una chica con unos ojos hipnóticos que captan desde el primer instante. Vive más de noche que de día, explosiva como una bomba (la canción y ella). La canción juega con la dualidad entre dulzura y peligro, reivindicando poder y libertad que traslada a todas sus relaciones. Un reguetón clásico, old school, con base rítmica marcada y reconocible. Nocturna, intensa y muy bailable.

«Cançó d’amor / Sandra»

Junto a «Moments», la canción más madura del EP. Con un afrobeat de guitarras cálidas y un saxo elegante aportado por Aion, productor del beat y también voz en la canción. Es una dedicatoria al amor auténtico, alejado de los clichés románticos del resto del álbum. Habla de despedirse de alguien que ha sido pareja durante años, transmitiendo ternura y una sensación de puesta de sol en la playa. El título contrasta con la narrativa provocadora del álbum, insinuando que la “canción de amor” es precisamente la que habla de dejar ir por respeto y cariño.

«Al final / Lucía» feat. Oli

Sobre relaciones que llegan a su fin, esta canción refleja la dificultad de aceptar que todo ha terminado, la fase previa a la aceptación, con recuerdos y sentimientos todavía presentes. Hay una sensación de tristeza y resignación, musicalmente un reguetón nostálgico y atmosférico, con piano emocional y un toque cercano de Oli.

«Enganxats / Lola»

Como indica su nombre: estar juntos todo el día, los primeros momentos de conocer a alguien y pensar en esa persona sin parar. La canción transmite una conexión intensa, casi adictiva, marcada por el deseo y la complicidad. Musicalmente, apuesta por un reguetón electrónico potente, con sintetizadores que refuerzan un clima envolvente y cargado de energía.

«Jugant / Alexandra»

Una noche de fiesta única en todos los sentidos. La letra describe un encuentro casual en una discoteca, dos desconocidos que se cruzan y convierten la noche en un juego. Con un EDM muy bailable, pensado para la pista, transmite libertad, adrenalina y ganas de vivir el presente sin pensar en el mañana.

A continuación podéis escuchar Bruixes 1, el nuevo disco de Uri Santafé & Lamliki.