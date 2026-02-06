Kara-Lis Coverdale (Contemporánea Condeduque) Madrid 05/02/26

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kara-Lis Coverdale inauguraba una nueva temporada de Soundset Series en Contemporánea Condeduque y lo hacía desde el desarrollo de su reciente From Where You Came. Quien asistiera a otras ediciones previas del ciclo dedicado a la experimentación más radical del centro madrileño observaría que la candidez de la canadiense dista algo de la mayoría de las propuestas anteriores. Y eso es bueno, por lo menos en aras de reconocer el vasto campo de lo que queda al margen y a aquellas figuras que alternan sus facetas.

Se puede apreciar en el directo de la de Montreal que este es uno de los muchos distintos que puede llegar a realizar. Su abanico ofrece infinitas posibilidades y, en la línea de muchas de las compositoras de clásica contemporánea que reciben el órgano como principal instrumento, la versatilidad que atesora Coverdale facilita cierta adaptación. Alejada de los registros más clásicos, el disco que supuso el marco para esta ocasión atesoraba una posibilidad más accesible e, incluso, pop que facilitó el desarrollo de una hora de agradable dibujo sonoro.

Entre los sutiles efectos de un humo e iluminación minimalista, el devaneo de aspecto bucólico que monopoliza la primera parte del disco centró su interpretación frente a la exigua mesa. En esa suerte de calentamiento, sin serlo, las capas fueron tomando su forma de pintoras de paisajes para completar la escena de esos primeros paseos. Esos mismos son testigos de una uniformidad en el trasfondo que será protagonista, a medida que avanza su propuesta, como si de su fortaleza en la estructura dependiese todo.

Esa es la vertebración que desarrolla Coverdale durante la tarde: se opone a la rigidez de lo estricto y se ofrece sin ataduras a las posibilidades algo más oscuras que le ofrece el pedal y los tonos sostenidos. Aun dentro del afán de la amplitud de miras, la quebequense no evita que se distingan esas estructuras de la composición para órgano. De ahí partirán arquitecturas que transfieren a su sonido un espacio de introspección, esas mismas que se debaten entre la propia profundidad física del sonido y lo liviano de la reflexión.

fotos Kara-Lis Coverdale: Álvaro de Benito