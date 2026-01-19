<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Llegó el tercer lunes de enero, el llamado día más triste del año o Blue Monday. Una ecuación que fue investigada por un psicólogo de Cardiff llamado Cliff Arnall.

Según su estudio, para la concepción del Blue Monday influyen una serie de factores representados en la fórmula que veis aquí arriba. Por un lado, el tiempo pasado desde la Navidad, el fin de esas vacaciones más los regalos, comidas fuera de casa, gastos extras y demás. A esto se le suma la conocida cuesta de enero, las deudas, el factor climático y la necesidad de tomar las decisiones para empezar el año y la poca motivación general.

¿Y qué mejor remedio para combatir este día gris que con una canción que toma su nombre y que por el contrario es todo un enérgico himno? «Blue Monday» fue lanzada por New Order en 1983 y se convirtió en número 1 de las listas de éxitos en Reino Unido y Estados Unidos. La banda de Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y Gillian Gilbert pueden presumir de haber lanzado el 12″ más vendido de la historia del Reino Unido y a la vez, de haber perdido dinero con él. Te recordamos que puedes consultar el repaso a la carrera de New Order en este enlace. Hoy, para celebrar el día más triste del año recordaremos “Blue Monday” y 10 de sus mejores versiones

Las 10 mejores versiones de ‘Blue Monday’

Matt Berninger

HEALTH

Sebastian Böhm

Trevor Horn

Clan of Xymox

Nouvelle Vague

Ambros Chapel

Doctor Explosion

Gregorian

Extra: Nada Surf