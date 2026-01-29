The Third Mind – Right now! (Yep Roc)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Third Mind es lo que venimos llamando un supergrupo desde los tiempos en los que se juntaron Crosby, Stills and Nash y luego se les unió Young. En este caso está justificado el apelativo, ya que lo forman nada menos que Dave Alvin (The Blasters, The Flesh Eaters), Victor Krummenacher (Camper Van Beethoven, Cracker), Michael Jerome (Richard Thompson, John Cale), David Immerglück (Camper Van Beethoven, Counting Crows) y, aunque llegó un poquitín más tarde, la gran Jesse Sykes. El proyecto empezó como algo puntual y extraordinario, un homenaje a los sonidos psicodélicos, country-soul y folk-rock de los 60. La idea era juntarse, disfrutar improvisando y tocando versiones de algunos de sus temas preferidos. Sin embargo aquello cuajó y sacaron un disco homónimo en 2020, otro (The Third Mind 2) en 2023, un directo a principios del pasado año y, finalmente, este Right Now! hace unos meses.

La propuesta no ha cambiado demasiado en todo este tiempo, al menos el enfoque de sus discos: incluyen una canción original y el resto son versiones de canciones de los 60, sobre todo de psicodelia y de las diversas ramificaciones del folk rock. Lo que sí ha variado notablemente es el papel de Jesse Sykes en el grupo, algo discreto en su debut y protagonista total, en lo vocal, en este último disco. En The Third Mind 2 ya compuso la única canción original, y en esta tercera entrega lo ha vuelto a hacer aunque en este caso junto a Alvin.

Si en los discos anteriores las versiones eran de canciones de 13th Floor Elevators, Alice Coltrane, Gene Clark, Fred Neil o Paul Butterfield Band, aquí encontramos temas de The Youngbloods (“Darkness, darkness”), Pharoah Sanders (“The creator has a master plan”), Otis Rush (“Reap what you sow”, aunque sus autores son Paul Butterfield, Michael Bloomfield y Nick Gravenites), Richard & Mimi Fariña (“Reno, Nevada”), Elizabeth Cotten (“Shake sugaree”) y un tema tradicional, “Pretty Polly”. La ya habitual canción original es “Before we said goodbye”, compuesta como decía por Jesse Sykes junto a Dave Alvin.

Las canciones están escogidas con gusto, huyendo de lo obvio y siempre guiándose por los gustos personales de la banda, pero lo que cada vez llama más la atención en The Third Mind es la forma en la que Jesse Sykes se adueña de ellas. Ya no solo porque ahora es la voz principal en todas ellas, sino porque se las lleva a su terreno, a ese country-folk fantasmagórico en el que era la reina hace década y media con sus The Sweet Hereafter. La aportación de las guitarras y la sección rítmica es, como no podía ser de otra forma tratándose de estos nombres, sensacional. Hay extensos pasajes instrumentales y solos de guitarra, aunque da la sensación de que algo más comedidos que en ocasiones anteriores. No hay una nota fuera de sitio, y cada músico se luce con su instrumento. Sin embargo, uno no puede sino quedar hipnotizado cada vez que Jesse Sykes abre la boca.

Lo mejor de este Right Now!, como ya pasaba con sus anteriores entregas pero aquí todavía más, es que acabas olvidando que estás escuchando versiones. El disco funciona como un todo, tiene su personalidad propia, pasado todo por el filtro de la voz de Sykes y difuminando los estilos de las canciones originales hasta converger en el suyo propio. En fin, una delicia de disco y de grupo. Lamentablemente, muchos lo tomarán solo por un capricho o divertimento de sus protagonistas, pero vale mucho la pena dedicarle un poco de atención. Yo creo que quien lo haga no se arrepentirá si le gustan estos sonidos de psicodelia oscura, roquera y envolvente.

Escucha The Third Mind – Right now!