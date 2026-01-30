Samantha Palos debutan con Después Del Ruido, un retrato generacional

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda valenciana Samantha Palos, de la que ya te hablamos hace un par de años en nuestra sección Emergentes, lanzó el pasado 6 de noviembre su primer álbum de estudio, titulado Después del Ruido (Acqustic). Este debut, que recopila ocho canciones forjadas a lo largo de años de amistad y experiencias compartidas, se presenta como un sincero retrato de la mirada veinteañera de sus integrantes.

La versatilidad del grupo y su variedad de influencias se hacen patentes en un álbum que navega entre el pop más acústico y cercano a artistas como Morat o Dani Fernández, localizable en temas como la canción que da título al disco, «Después del Ruido» o «Fue Por Los Dos», y cortes más rockeros, intensos y enérgicos, como «Alto al Fuego» o «A Ningún Lugar».

Producido por Juan Guevara en Madrid, con partes vocales y maquetas gestadas previamente de forma casera por la banda, el disco se caracteriza por la convivencia de letras tristes con melodías alegres, los acertados juegos de voces y punzantes guitarras . A pesar de las diversas referencias, la banda ha logrado insuflar al producto final una personalidad propia que merece atención.

El álbum, además, cuenta con colaboraciones especiales, como las de Miquel Angel en «Mariposas» y BER en «Mírame» (p. 1). La banda, consolidada con Javier Egea (Voz), Nacho Martínez (Batería), Nacho Murgadas (Batería), Fran Girona (Guitarra) y Pablo Bolta (Guitarra) (p. 1), considera el directo como la esencia de su proyecto, así que atentos a sus próximas fechas de presentación a través de sus redes sociales .

De momento, aquí puedes escuchar Después del Ruido, el primer álbum de Samantha Palos.