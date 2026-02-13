Damon Albarn, Grian Chatten y Kae Tempest, presentan ‘Flags’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

War Child presenta «Flags», la colaboración entre Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Grian Chatten (Fontaines DC) y Kae Tempest, como segundo adelanto del inminente álbum colectivo HELP(2), que retoma el espíritu del mítico HELP de 1995, el considerado mejor recopilatorio de los 90 al que dedicamos un especial hace unos meses.

Producida por el propio Albarn junto a James Ford, Marta Salogni y Toby L, la pieza articula una reflexión sobre la juventud y la identidad desde una perspectiva de resistencia y comunidad, sostenida por un reconocible motivo de piano que vertebra su intensidad emocional.

El tema despliega además un elenco excepcional de colaboradores —entre ellos Johnny Marr, Dave Okumu, Adrian Utley, Seye Adelekan o Femi Koleoso— junto a un coro infantil de 43 voces y un segundo conjunto vocal en el que participan artistas como Jarvis Cocker, Carl Barat, Declan McKenna o Marika Hackman.

Escucha ‘Flags’ de Damon Albarn, Grian Chatten y Kae Tempest,

Este es el listado de bandas y canciones que participan en Help(2)

Arctic Monkeys – ‘Opening Night’

Damon Albarn, Grian Chatten, Johnny Marr & Kae Tempest – ‘Flags’

Black Country, New Road – ‘Strangers’

The Last Dinner Party – ‘Let’s Do it again!’

Beth Gibbons – ‘Sunday Morning’

Arooj Aftab & Beck – ‘Lilac Wine’

King Krule – ‘The 343 Loop’

Depeche Mode – ‘Universal Soldier’

Ezra Collective & Greentea Peng – ‘Helicopters’

Arlo Parks – ‘Nothing I Could Hide’

English Teacher & Graham Coxon – ‘Parasite’

Beabadoobee – ‘Say Yes’

Big Thief – ‘Relive, Redie’

Fontaines D.C. – ‘Black Boys On Mopeds’

Cameron Winter – ‘Warning’

Young Fathers – ‘Don’t Fight the Young’

Pulp – ‘Begging for Change’

Sampha – ‘Naboo’

Wet Leg – ‘Obvious’

Foals – ‘When The War is Finally Done’

Bat For Lashes – ‘Carried My Girl’

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – ‘Sunday Light’

Olivia Rodrigo – ‘The Book of Love’