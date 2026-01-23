Escucha el segundo álbum de Lord Malvo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Lord Malvo es un grupo malagueño que se dieron a conocer hace unos tres años, primero con un EP que te presentamos en su momento en nuestra sección 7 Minutos al Día, y posteriormente con un recomendable álbum titulado Carrera de Obstáculos (Lunar, 2023) que también reseñamos en Muzikalia. La banda está formada por Adrián Gámiz (voz, guitarra), Adrián Nonak (voz, guitarra, teclados), Mario Muñoz (voz, bajo) y Julio García (batería, percusiones).

El pasado mes de diciembre Lord Malvo publicaron un segundo disco titulado Cuánto Cuesta. Un trabajo pegadizo y de agradable escucha que, sin embargo, también esconde un mensaje algo crítico con el agotador sistema de trabajo, la madurez y con unos días que cada vez se hacen más pequeños. Aunque las canciones suenan alegres, los malagueños nos ponen de cara con la cruda realidad y, sobre todo, con el desengaño de una juventud que ve defraudadas sus expectativas.

Musicalmente, Cuánto Cuesta muestra claras referencias al funk de los 70, una propuesta sonora elegante y a la vez bailable que mira también hacia ciertos grupos del rock nacional argentino. Las distorsiones, la electricidad poderosa y los ritmos acelerados dan paso en este segundo disco a riffs de bajo profundos, ritmos tranquilos pero contagiosos y melodiosos pianos eléctricos. Una vuelta de tuerca interesante a su sonido respecto a trabajos anteriores.

Lord Malvo estarán presentando sus nuevas canciones en una gira que de momento incluye las siguientes fechas:

07/02 Barcelona / Heliogabal (+Technicolor)

14/02 Sevilla / Fun Club (+Fipipendulae)

28/02 Madrid / Cadavra

27/03 Málaga / La Cochera Cabaret

A continuación puedes escuchar Cuánto Cuesta, el segundo disco de Lord Malvo.