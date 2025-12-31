Balance 2025: Los contenidos más leídos en Muzikalia

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Terminamos 2025 en Muzikalia cumpliendo nada menos que 25 años de vida. Un cuarto de siglo que cerramos con el mismo entusiasmo de siempre y la satisfacción de haber completado doce meses más de este proyecto cultural al que tanto tiempo y cariño dedicamos.

Y lo hacemos constatando que nos hemos consolidado como una referencia en el panorama de la música alternativa, con 2,5 millones de visitas que dan fe de vuestra confianza. Queremos recordar ese momento cumbre que llegó el pasado octubre, cuando 500 de vosotros llenasteis el Lula Club de Madrid para disfrutar de los directos de Chucho y Estrella Fugaz y acompañarnos en la celebración de nuestros 25 años. Una noche mágica que tardaremos en olvidar y que nos recordó por qué seguimos en esto después de tanto tiempo.

Un año frenético (como nos gustan)

La verdad es que hemos tenido un año tan movido como acostumbramos. Nos hemos acercado a las 3.000 noticias publicadas, hemos reseñado algo más de 400 discos, realizado 140 entrevistas y firmado más de 200 crónicas de conciertos y festivales de toda la península. A eso sumamos un centenar de especiales y retrospectivas que completan una oferta de contenidos que actualizamos constantemente y que esperamos sigáis valorando.

Hemos seguido creciendo en todas nuestras redes —X, Instagram, Facebook, TikTok, Bluesky y YouTube—, mientras que nuestro podcast Conexiones MZK ha alcanzado las 27.000 descargas durante el año (8.000 más que en 2024), manteniéndose entre los diez programas más escuchados en los rankings de «Música alternativa» de Ivoox. Si quieres apoyarlo, puedes ser mecenas desde tan solo 1,99 € al mes y contribuir a que sigamos adelante en las mejores condiciones.

Nuestra apuesta por lo que viene

Como bien sabéis, en Muzikalia le damos mucha importancia a los emergentes. Este año os hemos traído a cerca de 500 artistas a través de nuestra sección Emergentes MZK y La Playlist Emergente de La Semana, espacios donde descubrimos nuevos talentos y damos voz a proyectos poco conocidos. Aquí no tenemos restricciones estilísticas, ni geográficas, ni de idioma: cabe todo, porque una buena banda puede estar en cualquier parte y nos esforzamos para que la descubráis.

Nuestra editorial ha vuelto a darnos alegrías este año. Hemos pasado gran parte de 2025 promocionando No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras, una radiografía de las bandas surgidas en España durante la última década contada por sus protagonistas. Además, en junio editamos Kraftwerk: La Máquina Humana, la primera biografía en español sobre los pioneros alemanes de la electrónica y una de las bandas más influyentes de la historia. Todo un hito para nuestro proyecto centrado en los libros, que ya tiene nuevos títulos en la recámara que verán la luz a lo largo de 2026. Tienes todos los títulos en tienda.muzikalia.com.

Además, hemos estado presentes en encuentros profesionales como BIME o Monkey Week Pro, donde nos han invitado para hablar de la situación de la prensa musical en nuestro país; reafirmando además nuestro compromiso con los nuevos talentos formado parte del jurado del Rock Villa de Madrid, siendo medio colaborador de Girando por Salas o participando en acciones junto a AIE.

Gracias por seguir confiando en nosotros. Nos vemos en 2026, que llegará con cambios inminentes que podréis descubrir en pocos días.

Estos han sido los contenidos más leídos de 2025 en Muzikalia

10. Entrevistamos a Suede por ‘Antidepressants’

Existen bandas que sacan discos como excusa para justificar una nueva gira con la que saciar su hambre de directo, o simplemente hacer caja. Y luego están Suede, capaces de seguir publicando trabajos de poso atemporal con los que alimentar un legado de extraordinario valor a base de canciones de impacto inmediato, rabiosas e inspiradas. Antidepressants (BMG, 2025), décimo álbum de una trayectoria exenta de borrones, encierra un torrente de post-punk visceral, con su característico gusto por la melodía bañado por un sonido envolvente de irresistible pegada un trabajo que presentarán en nuestro país la próxima primavera y cuyas fechas, puedes consultar al final de esta entrevista.

Vivimos en una sociedad tan castigada por la deriva imparable de los acontecimientos, que los antidepresivos en sus múltiples versiones, se tornan en una solución casi inevitable. Estas canciones enarbolan un argumentario nada condescendiente que abarca temáticas relevantes implicadas con un momento necesitado de soluciones y no de relatos.

(lee la entrevista completa)

9. Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales

Jorge Ilegal, líder de Ilegales, ha muerto. Jorge Martínez ha muerto. Para muchos de nuestra generación Ilegales siempre estuvieron ahí. Sus composiciones nos han acompañado con esa furia lúcida que mira al mundo sin filtros: guitarras que muerden, canciones que arden y una chulería que les convirtió en únicos. No es necesario ahondar en una discografía que desde 1982 nos ha zarandeado y empujado a ir siempre un paso más allá; puro rock como forma de resistencia. La tienen a su disposición, ya que nunca es tarde para rendirse a ella.

Jorge se ha ido sin despedirse, él no era de esos y aparte ya lo había hecho con una canción maravillosa como «El bosque fragante y sombrío» de la que nos contaba en una entrevista que mantuvimos a propósito de Rebelión (2018) que: «El momento bueno para despedirse es cuando más amas la vida, cuando más intensamente la estás viviendo. Y ahora mismo, para mí, es un momento maravilloso. Maravilloso, estoy haciendo lo que quiero. El disco Rebelión me encanta, es un disco cojonudo. He hecho con Ilegales 11 discos, los dos de Los Magníficos. Tengo todas las guitarras que quiero».

(Lee el artículo completo)

8. El revuelo de KKR y sus silencios cómplices

El pasado mes nos hacíamos eco de la entrada del fondo de inversión estadounidense KKR (Kohlberg Kravis Roberts) en varios festivales españoles según informaban los compañeros de El Salto. Este fondo adquirió Superstruct Entertainment en 2024 por aproximadamente 1.4 mil millones de dólares, consolidando su control sobre más de 80 festivales en todo el mundo, incluidos importantes eventos en España como Sónar, Viña Rock, FIB, Resurrection Fest, Arenal Sound o Tsunami Xixón.

La implicación de KKR como promotor inmobiliario en territorios ocupados por Israel, que continúa masacrando la población de Gaza en un genocidio apoyado por EEUU y permitido por la comunidad internacional, generó una fuerte controversia y varios artistas empezaron a desvincularse de estos festivales.

(Lee el artículo completo)

7. Adiós a MTV, la revolucionaria televisión musical

Fue en agosto de 1981 cuando nació MTV, todo un símbolo de la música televisada que inauguró sus emisiones con ese popular «Video Killed the Radio Star» de The Buggels. MTV fue creado por el empresario y productor Robert W. Pittman bajo el paraguas de Warner-Amex Satellite Entertainment, con una premisa revolucionaria: un canal dedicado exclusivamente a emitir videoclips musicales 24 horas al día, siete días a la semana. El lema del canal era: «Nunca volverás a ver la música de la misma manera». Y tenían razón.

El concepto era simple pero tremendamente efectivo. Los presentadores guiaban a los espectadores a través de un flujo continuo de videos musicales. Por primera vez, la audiencia podía ver a sus artistas favoritos, ya no solo escucharlos. El videoclip se convirtió en un arte en sí mismo y, gracias a MTV, adquirió una fuerza que hoy en día dura y observamos a través de Youtube.

(Lee el artículo completo)

6. Primavera Sound 2025 (varios emplazamientos) Barcelona

La edición de este año del Primavera Sound se ha saldado con un récord histórico. Según datos que baraja la organización, el total de asistentes ha sido de 293.000 personas (25.000 más que el pasado año). Un gran éxito en gran medida sustentado por el reclamo obtenido por las tres cabezas de cartel que el festival ha vendido como “las supernenas”: Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chapell Roan.

El festival barcelonés ha convertido el evento en un reclamo turístico ya que atendiendo de nuevo a las estadísticas de este año, Reino Unido, Estados Unidos e Italia han sido los países que más público ha atraído (cerca de un 63% de total). No obstante la polémica ha salpicado al Primavera Sound debido a la instalación de un túnel llamado “Unsilence Gaza” en donde la gente podía entrar a oír cómo suena la muerte en terreno gazatí. Según los ideólogos de esta experiencia tan cool (NOVACT y Casa Nostra Casa Vostra) el fin de esta instalación era la de concienciar a la gente de lo que está pasando con el genocidio en Palestina, dentro del reciento del Parc del Fòrum había un puesto en donde vendían camisetas del “Unsilence Gaza” a 15 euros, sudaderas a 20 y chapas a 2 (El dinero recaudado con la venta de camisetas y sudaderas en el stand de Unsilence Gaza en el festival se destinará a ayudas médicas de emergencia a través de la Palestinian Medical Relief Society. También puedes hacer una donación directamente en su web).

(Lee la crónica completa)

5. Especial Radiohead: Sus discos del peor al mejor

¿Vuelven Radiohead en 2025? Los de Thom Yorke no son simplemente una banda de rock alternativo; son todo un fenómeno cultural, un espejo de las ansiedades contemporáneas y un laboratorio sonoro en constante mutación. Hoy te invitamos a recorrer su discografía de estudio, ordenando sus álbumes desde el menos logrado —en términos relativos— hasta alcanzar su cima más imponente.

Un paseo por esos nueve álbumes, que también hará parada en algunos de sus EPS, en caras B y en algún que otro tema inédito que nos apetecía recuperar. Acompáñanos a visitar la carrera de Radiohead, de ese grupo que nunca ha buscado el aplauso fácil, sino la exploración profunda del espíritu humano en tiempos convulsos.

(Lee aquí el especial)

4. Carolina Durante (Movistar Arena) Madrid 28/02/25

Seguimos sin vislumbrar el techo de la ascensión de Carolina Durante, grupo que en poco más de cinco años ha pasado de actuar en salas para unas 100 personas, a llenar las 15.000 localidades de un recinto como el Movistar Arena en el que cerraron la gira de su último disco.

Quienes auguraban el fin del rock de guitarras la pasada década, pueden encontrar en los madrileños un bastión de resistencia que ha servido para zarandear una escena que por entonces no contaba con la respuesta merecida, y les ha convertido sin proponérselo, en todo un adalid generacional tras el que han surgido innumerables proyectos.

(Lee aquí la crónica competa)

3. Las 100 mejores canciones de 2025

Estas son las 100 mejores canciones del año, una selección tan amplia y variada como compleja, pensada para condensar en casi seis horas la banda sonora de todo un año: canciones que nos han acompañado, sorprendido y emocionado a lo largo de doce meses de novedades constantes y escucha compulsiva.

Como ya viene siendo marca de la casa, la lista convive en una única playlist donde se mezclan sin jerarquías artistas y bandas nacionales e internacionales. Para esquivar el siempre ingrato ejercicio de establecer rankings imposibles, optamos por ordenarlas alfabéticamente por nombre del intérprete. La playlist de mejores canciones de 2025 es todo un viaje por estilos y géneros, con solo dos condiciones: que los temas se hayan publicado este año y que, sencillamente, nos hayan volado la cabeza.

(Lee aquí el listado completo)

2. Morrissey: 357 cancelaciones a lo largo de su carrera

Los fans de Morrissey vivieron ayer la triste cancelación de su concierto en las Noches del Botánico previsto para hoy mismo. Un hecho que en sí podría parecer un contratiempo sin más, pero que tirando de historia es más recurrente de lo que pensamos. Porque de hecho, cuando leas esto ya habrá cancelado otros shows y seguro que te pillan cerca.

Steven Patrick Morrissey, el eterno crooner de la melancolía y frontman de The Smiths, es una figura tan admirada como impredecible. Sus canciones están ahí, su legado es indiscutible y sus discos nos acompañarán siempre, pero hay un récord que lo persigue: 357 conciertos cancelados, pospuestos o interrumpidos a lo largo de su carrera (al menos hasta junio de 2025).

(Lee el artículo completo)

1. Rosalía – LUX (Columbia)

Dos comentarios recurrentes vinieron a mi mente en las primeras escuchas de LUX. Habían pasado unas pocas semanas desde la publicación de El Mal Querer (2018), cuando Rosalía se presentó en los Goya con una epatante versión del “Me quedo contigo” de los Chunguitos con la compañía del Cor Jove de l’Orfeó Catalá. El clamor popular fue unánime: “con lo bien que canta esta chica para qué hará cosas como el ‘Malamente’”. ¡Tra Tra!, podríamos añadir a ese pensamiento general después de ver el peso que tuvo el disco, y la influencia sobre cientos de artistas que más allá de esa “apropiación cultural”, han querido imitarla desde entonces sin siquiera rozarla.

Algo después de ese El Mal Querer, recordemos Trabajo de Fin de Grado en la Escuela Superior de Música de Cataluña de la alumna Rosalía Vila Tobella, llegó MOTOMAMI (2022): enrevesado álbum que subvertía las jerarquías del pop contemporáneo mediante una hibridación radical de géneros. Un elepé que desarmaba cualquier ejercicio estilístico establecido y redefinía el reguetón, la bachata, el flamenco, el pop experimental o la electrónica más abrasiva. Todo un fenómeno global. El comentario en este caso fue: “No lleva músicos en el escenario, solo bailarines”.

(Lee la reseña completa)