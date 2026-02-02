Karl Frog – Yes, Music (Spoilsport Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hay elementos que unen a Karl Frog con Lawrence. Los dos visten con exceso de tela para que no se les vea demasiado su apariencia; parecen artistas en busca del one hit wonder que nunca vayamos a olvidar; y la estética de su música se escora hacia el glam, el electropop rock con toques velvetianos gracias al deje de su voz, así como una agudeza mayúscula para enhebrar melodías (casi) perfectas.

El sentido del humor también les uniría, aunque el australiano no juega con tanto tino con las palabras, ni posee ese humor mordaz. Los títulos de sus discos se basan en oraciones cortas en donde la palabra “music” aparece en todos: I Love Music (2019), Why Music? (2019) – ambos editados en casete- y ahora le toca el turno a Yes, Music (Spoilsport Records, 2025).

Barajando diferentes influencias con una soltura asombrosa, Frog eleva a los altares a Roxy Music en las estupendas “Colonial Hearts”, y “Legends Of The Niche” parece su particular revisitación de “Virginia Plain”, con una producción con aroma setentero escudado en bases de órgano, cajas de ritmo, y guitarras con riffs la mar de apañados. La electrónica de baratillo aparece en “Dancing In A Tomb” que a bien seguro le gustaría al ex Felt.

También el glamur de Todd Rundgren aparece en todo momento en el disco: “Emotional Technology” es pop elctrónico con brillantina mientras que “Hemlock Or Hardware” podría ser un tema más de White Knight, álbum de experimentos con la electrónica de Rundgren. El pop con guiños a la dupla Forster-McLennan alumbra hermosos temas como “What I’ve Plagiarised”, y acaba a ritmo de synthpop con “Stalking Myself”.

Escucha Karl Frog – Yes, Music