Fra3, un reencuentro musical después de cincuenta años

Fra3 es un grupo nuevo pero con una larga historia que arranca hace cincuenta años. Entonces, a mediados de los 70, Miquel Massutí, Jos Gayà y Biel Pons eran tres jóvenes mallorquines que daban sus primeros pasos en el mundo de la música y coincidían habitualmente en Discos Jonch, una tienda de Palma. Gayà y Pons compartían grupos: ULM, MÖN y alguna otra aventura musical junto a Pere Pla. Por su parte, Massutí no tardaría en formar su propia banda, CORC. Entrados los 80, sus trayectorias se separarán durante un largo tiempo.

En 2022 fallece Pere Pla, y Massutí recordó una vieja canción, «Nina de l’alba», que aparecía en las primeras maquetas que grabó junto a Gayà y Pons. A partir de algunos trozos que conservaban entre unos y otros, intentaron y lograron grabarla de nuevo. Aquello fue el inicio de un proyecto que finalmente se ha confirmado con un nombre, Fra3, que es también el del disco que publicaron a finales del pasado año.

Fra3 es un disco personal, artesanal, hecho con mimo y fruto de la amistad de tantos años. Es el resultado de tres formas de componer diferentes, de canciones aportadas o completadas por cada uno de sus miembros. Un trabajo que combina guitarras acústicas, clásicas y eléctricas, pop barroco y sonidos de los 70 con folk mediterráneo, bajos con violas. Las letras hablan de temas importantes, desde la muerte y la reencarnación, pasando por el amor a la naturaleza y la angustia por su destrucción, y llegando a la preocupación por la mutación enloquecida y desordenada de su ciudad, Palma de Mallorca, respecto al lugar donde crecieron hace medio siglo.

El disco, mezclado y producido por el propio trío, ha contado con la colaboración de Ali Domínguez (viola), Pere Dàvila (guitarra y bajo) y Alfonso de la Sierra (guitarra eléctrica) en algunos de los temas. A continuación puedes escuchar este precioso trabajo, este reencuentro de tres viejos amigos con el nombre de Fra3.