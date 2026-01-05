Los discos más esperados de 2026, en 20 álbumes

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pasaron nuestras listas de #mejores2025MZK donde repasamos discos, conciertos, canciones, libros y emergentes, cerramos el año haciendo balance al año terminado y qué mejor manera de arrancar el nuevo que con los discos más esperados de 2026.

Nos enfrentamos al emocionante ejercicio que llega con cada nueva temporada, a descubrir nuevos artistas, a sorprendernos con regresos inesperados y a volver a escuchar a muchos de nuestros favoritos.

La respuesta irá llegando a lo largo de los próximos 12 meses, de momento:

Estos son los discos más esperados de 2026

Dry Cleaning – Secret Love (9 de enero)

La banda de la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard y el baterista Nick Buxton vuelve con un trabajo producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago. La productora comenta: «Estar en una habitación con ellos y sentir esa vitalidad y fuerza vital que existe entre ellos es una expresión única».

Lucinda Williams – World’s Gone Wrong (20 de enero)

La prolífica cantautora lanza su nuevo trabajo producido por Tom Overby y Ray Kennedy y grabado en Nashville. De lo poco que ha trascendido del proyecto, conocemos que contará con colaboraciones de Mavis Staples, Brittney Spencer y Norah Jones.

Nacho Vegas – Vidas semipreciosas (23 de enero)

El cantautor asturiano está de vuelta con otro de los discos más esperados de 2026. El próximo 23 de enero publicará su noveno álbum de estudio, Vidas semipreciosas. Los adelantos «Alivio» y «Los asombros» han mostrado la nueva etapa creativa del músico gijonés, que ya ha anunciado nuevas fechas.

Lana del Rey – Stove (Fecha por determinar)

La continuación de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023) que en un principio se iba a llamar Lasso, luego The Right Person Will Stay, finalmente llevará el título de Stove. Del Rey ha explicado que la mayor parte del álbum tendrá un marcado aire country, aunque también explorará matices de un estilo gótico sureño y un enfoque más ligero y melódico, cercano al American Songbook.

Charli XCX – Wuthering Heights (13 de febrero)

Lejos de ser una continuación de Brat, la cantante regresa creando la banda sonora de la próxima adaptación cinematográfica de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), dirigida por Emerald Fennell. Charli, que nos sorprende con un giro oscuro a su música, afirmó “Cuando pienso en Wuthering Heights, pienso en pasión y frialdad, en la determinación y el barro”.

Bill Callahan – My Days Of 58 (27 de febrero)

El veterano cantautor estadounidense, ex líder de Smog, regresa con su primer material en cuatro años. Estará acompañado del guitarrista Matt Kinsey, el saxofonista Dustin Laurenzi y el batería Jim White. También participarán Richard Bowden (violín), Pat Thrasher (piano), Chris Vreeland (bajo), Mike St Clair (trombón), Bill McCullough (pedal steel), Eve Searls (coros) y Jerry DeCicca (pandereta).

Nothing – A Short History Of Decay (27 de febrero)

La banda de shoegaze de Filadelfia vuelve con un nuevo álbum que mantiene su característica mezcla de guitarras densas y melodías etéreas. Los de Domenic Palermo renuevan su formación para unos nuevos temas que ha co-escrito y producido junto al guitarrista de Whirr, Nicholas Bassett, y cuenta con producción adicional y mezclas a cargo de Sonny Diperri (DIIV, Julie).

Morrissey – You’re Right, It’s Time (Fecha por confirmar)

El ex The Smiths firmó con Sire Records y anunció un tracklist de 12 canciones como te hemos venido contando. Este álbum, originalmente titulado Without Music The World Dies, fue grabado en 2023 en Francia con el productor Joe Chiccarelli. Por lo tanto, lo nuevo del de Manchester no será la continuación del demorado Bonfire of Teenagers.

Gorillaz – The Mountain (27 de febrero)

El noveno álbum de los de Damon Albarn ha sido coproducido junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr. Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.

Los Planetas – Por confirmar (Fecha por confirmar)

Hay mucha expectación por conocer los nuevos pasos de los granadinos, después de los actos de celebración del 30º aniversario de su disco Super 8. La banda de J y Florent, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por toda su carrera, recientemente representados en la película de éxito Segundo Premio (Esta no es una película sobre los Planetas) de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, tendrá nuevo disco en los próximos meses, según confirmaba recientemente su agencia Casa Maracas. Quedamos a la espera.

The Notwist – News From Planet Zombie (13 de marzo)

La banda alemana de electrónica experimental regresa con con News From Planet Zombie, un álbum que equilibra la melancolía y el optimismo a través de una colección de cautivadoras canciones pop. Grabado en su sede de Múnich, el álbum refleja un mundo caótico a la vez que responde con calidez y generosidad, mostrando la consolidación creativa y espiritual de la banda.

Ladytron – Paradises (20 de marzo)

El icónico grupo británico de electropop y synth-pop está de vuelta con el que anuncian como su trabajo más orientado a la pista de baile del grupo desde Light & Magic. Una obra expansiva de 16 canciones donde confluyen primitivismo tecnológico, soul espectral, disco ceremonial y un aura noir mediterránea. Producido por Daniel Hunt y mezclado por Jim Abbiss, el álbum nace de un proceso creativo rápido y lúdico desarrollado entre 2023 y 2025 en diversos lugares del mundo, y recupera la energía y libertad de sus inicios. E

Bunbury – Por confirmar (Fecha por confirmar)

El ex líder de Héroes del Silencio lanzará su nuevo disco, grabado en el Desierto de los Leones, México, inspirado en sonidos, ritmos y estructuras de la música latinoamericana. Los adelantos «La Voz» y «Un brindis al sol» muestran una nueva exploración del folklore latino. Como comenta: «Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas”. El álbum fue producido por el propio Bunbury junto a su batería Ramón Gacías.

Björk – Por confirmar (Fecha por confirmar)

La artista islandesa presentará música de su próximo álbum en una instalación inmersiva titulada «Echolalia» en el Festival de las Artes de Reikiavik el próximo mes de mayo. Según la Galería Nacional de Islandia, la exhibición presentará «una nueva obra basada en la música de su próximo álbum, actualmente en desarrollo», invitando a los asistentes a explorar el siguiente capítulo en la investigación de la artista, donde «la transformación y la colaboración son fundamentales». El disco será la continuación de Fossora (2022), donde la artista se asumió como matriarca literal y figurativamente, volviendo a sus raíces.

Olivia Rodrigo – Por confirmar (Fecha por confirmar)

Han pasado tres años desde Guts y la artista ha confirmado que está trabajando en nuevo material en el estudio, prometiendo que «2026 será un año ocupado». Tras su paso triunfal por Glastombury, donde incluso cantó con Robert Smith, los fans ya especulan con el posible título del disco nuevo, manteniendo la tradición de usar siempre cuatro letras en sus nombres.

Massive Attack – Por confirmar (Fecha por confirmar)

Han pasado nada menos que 16 años desde que Massive Attack publicaran Heligoland. Desde entonces, han mantenido su actividad con lanzamientos recientes como «The Spoils», «Come Near Me» y el EP Ritual Spirit de 2016 o el EP Eutopia en 2020. Sin embargo, no teníamos noticias de un disco nuevo hasta hace pocas fechas, cuando a través de su sus redes comentaron: «A partir del próximo año lanzaremos una colección de trabajos recientes. Los temas estarán disponibles física y digitalmente a través de un nuevo sello».

The xx – Por confirmar (Fecha por confirmar)

El trío británico de indie electrónico, conocido por su minimalismo atmosférico, podría estar cerca de publicar un nuevo disco. Han pasado nueve años desde que el grupo londinense editara I See You (2017) y su confirmación en varios festivales a lo largo de 2026 nos hacen sospechar que será con nuevas canciones. Y es que más allá de las aventuras en solitario de Jamie xx, Oliver Sim que tiene lista la continuación de Hideous Bastard (Young / Popstock!) o el reciente y exitoso debut de Romy, Mid Air, el trío vuelve a trabajar junto.

The Cure – Por confirmar (Fecha por confirmar)

The Cure confirmaba hace unos meses en su web oficial que “En marzo de 2025, la banda volvió a los estudios Rockfield para grabar 13 canciones más para un nuevo álbum”. Así que pronto tendremos continuación de Songs Of The Lost Word; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024. Robert Smith ha descrito el proyecto como una pieza complementaria, menos oscura pero con «probablemente la canción más triste de todas». Entre las que canciones que ya se han anunciado como posibles, está esta.

The War On Drugs – Por confirmar (Fecha por confirmar)

Han pasado cinco años desde I Don’t Live Here Anymore (2021) y la banda de Adam Granduciel, David Hartley, Robbie Bennett, Charlie Hall, Jon Natchez y Anthony LaMarca, ha estado presentando recientemente nueva música en sus shows navideños en Filadelfia, sugiriendo que nuevo material está en camino.

U2 – Por confirmar (Fecha por confirmar)

Según diversas informaciones, la banda está en camino de lanzar el álbum en otoño de 2026, con un single previsto para el verano. Bono confirmó que trabajan con el productor Brian Eno y describió el proyecto como «el sonido del futuro», con influencias de folk irlandés. Larry Mullen ha regresado a la batería tras sus cirugías y tras perderse la residencia del grupo en el Sphere de Las Vegas. Este será el décimoquinto disco de U2 y llegará 9 años después de Songs Of Experience.

A estos podemos sumarles los previsibles nuevos trabajos de Alabama Shakes, Sr. Chinarro, Aldous Harding, PJ Harvey, Interpol, My Chemical Romance o Madonna.