Libro: Battiato el Extraterrestre de Di Bona y Cantarella (Di Bona)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuando Franco Battiato murió en mayo de 2021, España perdió a uno de sus músicos más queridos, ya que desde mediados de los 80 publicó ocho álbumes íntegramente en español y dio más de cincuenta conciertos en nuestro país, como bien se documentó en el libro Diagonal Battiato de Chema Domínguez.

Durante décadas, el artista siciliano se había convertido en una figura casi familiar para una generación que creció escuchando «Centro de gravedad permanente», «Bandera Blanca» o «Nómadas» en la televisión de los años ochenta. Ahora, a poco más de cinco años de su fallecimiento, llega a las librerías una obra que pretende retratarlo desde un ángulo completamente inusual: no como el gurú serio y filosófico, sino como el ser excéntrico, irónico y profundamente divertido que conocían sus allegados. Battiato el Extraterrestre comparte las ilustraciones de Maurizio Di Bona, que ha trabajado con Beppe Grillo, ha colaborado en Il Fatto Quotidiano y ha publicado varios cómics, con los textos Alessio Cantarella, un ingeniero informático que fue amigo personal tanto de Battiato como de su colaborador Manlio Sgalambro, y que participó en el rodaje del documental Niente è come sembra junto al propio cantautor en 2007.

El corazón de este curioso libro, satiriza a Battiato sin caer en la caricatura ni en la reverencia. Sus viñetas imaginan encuentros imposibles, como Battiato en un videojuego de bar, un diálogo hipotético con el explorador Ernest Shackleton, o una escena en la que una mujer lo confunde con Lucio Battisti. Están ahí también los inmortales paisajes sonoros de sus canciones convertidos en situaciones curiosas, como el viento helado de «Prospettiva Nevski» como un ciclón que arrastra a los habitantes de San Petersburgo, o las «Leyes del mundo» de «La cura» como un libro que le regaló a una chica que, lógicamente, no sabe muy bien qué hacer con él.

Su obra, en ocasiones hermética, es aquí reinterpretada desde una lente más accesible y, paradójicamente, más fiel a la experiencia vivida por quienes lo conocieron de cerca. Alessio Cantarella compone un florido recorrido por su figura en las voces de fotógrafos, músicos, galeristas y allegados que comparten recuerdos breves sobre su figura y vienen acompañados por las ingeniosas ilustraciones de Di Bona.

Ahí tienen a la actriz Tea Falco que reflexiona sobre cómo Battiato nos enseñó a soñar; el músico Garbo rememora el verano de 1981, cuando tanto él como Battiato publicaron sus respectivos álbumes y el pop italiano cambió de idioma para siempre. Carmen Consoli y Mario Venuti, artistas de la escuela creativa catalana que Battiato prácticamente fundó, están evocados como prueba de su legado. Y así varias decenas de testimonios con los que acercarnos a él y esbozar una sonrisa. Apuntar que el dúo creativo tiene otro libro, Battiato Artista, aún inédito en España, que puede consultarse en este enlace.

Puedes comprar el libro: Battiato el Extraterrestre de Di Bona y Cantare (Di Bona) aquí.