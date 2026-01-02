Especial: Las mejores canciones del final de Stranger Things

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Terminó Stranger Things —no te preocupes, aquí no habrá spoilers—. Finaliza uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década, que desde 2016, ha enganchado a una generación a las aventuras Will, Mike, Dustin, Lucas, Eleven, Max el sheriff Jim Hooper o la Joyce Byers interpretada por Winona Ryder.

La serie que nos devolvió a los 80 con todo lo que eso implica: referencias a pelis clásicas, bicis volando por el aire y un grupo de chavales que se meten en líos sobrenaturales. Una historia que arranca cuando un crío desaparece en Hawkins, un pueblo pequeño de Indiana y sus colegas descubren que está en un mundo paralelo súper oscuro (el Upside Down) lleno de criaturas sobrenaturales. A partir de ahí, cada temporada sube la apuesta con amenazas mayores y un oscurecimiento de la trama, sin embargo, siempre manteniendo ese rollo de pandilla de amigos contra el mundo. Al final, lo que engancha es cómo mezcla terror, ciencia ficción, continuos guiños y ese drama adolescente de «nadie me entiende» que todos hemos vivido. Spielberg, mucho Stephen King, John Carpenter, George Lucas, Wes Craven y John Huges.

La música, para importante de la historia

La música, que hemos ido analizando hasta la pasada temporada, No es solo banda sonora de fondo, es parte de la narrativa. Los Duffer Brothers han cuidado al detalle la selección de canciones que te transportan directo a la época: desde «Should I Stay or Should I Go» de The Clash hasta «Running Up That Hill» de Kate Bush, que literalmente revivió en las listas después de aparecer en la cuarta temporada. Por no hablar de su reconocible banda sonora a cargo de S U R V I V E proyecto que firman Kyle Dixon y Michael Stein, responsables de un synthwave muy en la línea de las composiciones del maestro John Carpenter.

La música ha vuelto a ser clave en su temporada final, acompañando en momentos clave y convirtiéndose en parte de la identidad de los personajes. Es imposible imaginarse la serie sin esas canciones y por eso, hemos seleccionado las 15 más importantes.

Las mejores canciones del final de Stranger Things

David Bowie “Heroes”

Prince “Purple Rain”

Pixies “Here Comes Your Man»

Iron Maiden “The Trooper”

Fleetwood Mac “Landslide”

Prince “When Doves Cry”

Michael Jackson “Rockin’ Robin”

The Psychedelic Furs “Pretty in Pink”

Moby “When It’s Cold I’d Like to Die”

Cowboy Junkies “Sweet Jane”

Butthole Surfers “Human Cannonball”

Yello “Oh Yeah”

Diana Ross “Upside Down”

Tiffany “I Think We’re Alone Now”

The Chordettes “Mr. Sandman”