Libro: Viaje Hacia la Canción Perfecta de Miguel Marcos (Liburuak)

En los últimos años hemos vivido un boom de los libros sobre música. Biografías, repaso de estilos y épocas, monográficos sobre discos, etapas o artistas… De todo tipo. Entre tanta oferta, son pocos (aunque algunos hay) los libros que se ocupan de la canción en sí en un sentido amplio: el proceso creativo, la producción, la grabación y, en general, los entresijos más o menos técnicos de ese asunto casi mágico que es el de crear canciones. Uno de los mejores que he leído en mucho tiempo, el que mejor combina accesibilidad, didáctica y un enfoque profesional del tema, es este Viaje Hacia La Canción Perfecta de Miguel Marcos, publicado por Liburuak.

Seguro que somos muchos los que llevamos décadas escuchando música casi a todas horas, y sin embargo no somos capaces de sacarle a una guitarra más de tres o cuatro acordes. No digamos ya de componer una canción. Es por ello que vemos ese proceso que arranca en el cerebro de una persona como tú y como yo, y termina con una canción que marca la vida de muchas personas, como algo inexplicable, misterioso, casi divino. Libros como este de Miguel Marcos llegan para desmitificar muchos de esos misterios. La canción perfecta, nos cuenta, es el resultado de un proceso tan artesanal, incluso industrial, como lo puede ser un botijo o un coche. Salvo que la materia prima son acordes, técnicas de composición, procesos de escritura, una mirada atenta y aguda hacia lo que nos rodea y, sobre todo, capacidad de trabajo y algo de inspiración. No de esa inspiración mágica de la que hablan los poetas, sino de otra más mundana que puede surgir de cualquier cosa: una noticia en un periódico, una historia que te cuenta alguien, un libro leído y, muchas veces, de las propias vivencias. Por qué unas personas pueden convertirlas en canciones y otras no, es algo que sigue sin respuesta aunque, después de leer este libro, esté más cercana.

A pesar de todo lo dicho, no estamos ante un libro tan técnico que no lo pueda leer cualquier aficionado a la música. Más bien todo lo contrario, porque está tan repleto de casos concretos, declaraciones de grandes compositores y compositoras, ejemplos prácticos de análisis de canciones, anécdotas y textos divulgativos que su lectura es una delicia para cualquiera que ame la música en cualquiera de sus facetas. Es una de las grandes virtudes del libro, el poder ser leído desde puntos de vista muy diferentes y disfrutarlo igualmente. Quienes estén en el oficio de componer canciones, o piensen iniciarse en él, encontrarán trucos, ejemplos, docenas de procedimientos prácticos y un análisis detallado de las múltiples formas en la que puede nacer, crecer y desarrollarse una canción. Por otra parte, el simple aficionado quedará fascinado ante esos detalles, y no le harán falta conocimientos previos elevados para llegar a entender los secretos de algunas de sus canciones favoritas, o algunas de las técnicas usadas por sus ídolos.

Estamos, por todo ello, ante un libro muy recomendable por combinar con maestría entretenimiento y divulgación a diversos niveles de complejidad. Uno de esos libros que es distinto para cada lector, dependiendo de lo que busque en él. Además, después de leerlo no se pierde la emoción ni la magia de las canciones, todo lo contrario. Es todavía más asombroso darse cuenta de que, con una serie de procesos en principio al alcance de todo el mundo, hay gente que ha creado cosas como “Space oddity”, “Like a rolling stone” o “Yesterday”. O sea que sí, la magia sigue estando ahí aunque al acabar de leer este libro entiendas mejor algunos de sus trucos. Y quién sabe… Al final del libro hay nada menos que 500 ejercicios en los que puedes aplicar lo aprendido durante la lectura. ¿Y si te sirvieran para componer tu primera canción?

Puedes comprar el libro: Viaje Hacia la Canción Perfecta de Miguel Marcos (Liburuak) en la web de su editorial.