Cuéntame una canción: ‘Blackstar’ de David Bowie

Fue en noviembre de 2015 cuando descubrimos «Blackstar», single de adelanto del que sería el último álbum de David Bowie del mismo título; ese manifiesto final, donde cada elemento fue concebido como una despedida.

Un tema que nos desconcertó, con una letra onírica y críptica. Un ejercicio de art rock y nu jazz, con una estructura en tres partes que arranca con una sección oscura e hipnótica, transitando a una parte central más melódica y luminosa con elementos de funk, y regresando finalmente a la tensión lúgubre del inicio, creando un arco narrativo completo.

Bowie trabajó con su productor fetiche Tony Visconti y contrató a un cuarteto de jazz liderado por el saxofonista Donny McCaslin, que incluía a Jason Lindner (piano), Tim Lefebvre (bajo) y Mark Guiliana (batería). Fue la primera vez desde Tin Machine (1989) que utilizó un conjunto completamente nuevo de músicos.

Grabada en marzo de 2015, la canción partió de unas demos que Bowie envió a los músicos, dándoles libertad creativa para desarrollar los arreglos. Visconti reveló a Rolling Stone que la inspiración principal del disco fue Kendrick Lamar y su álbum To Pimp A Butterfly (2015). También se inspiraron en artistas como Death Grips, con el objetivo explícito de alejarse del rock convencional.

La letra de «Blackstar» está cargada de simbolismo. Menciona «la villa de Ormen» donde «se erige una vela solitaria» y «en el centro de todo, tus ojos». El estribillo repite insistentemente «I’m a blackstar» (Soy una estrella negra), mientras Bowie canta: «No puedo responder por qué, pero puedo decirte cómo / Nacimos al revés / Nacimos del modo equivocado». El término «blackstar» tiene múltiples interpretaciones. Desde una estrella oscura en términos astronómicos que emite poca luz pero mantiene masa y gravedad, a un término médico para lesiones causadas por procedimientos contra el cáncer. Algunas interpretaciones espirituales incluso vinculan la ‘estrella negra’ con nociones de revelación oculta en medio de oscuridad. «Black Star» es también el nombre de una canción poco conocida de Elvis que versaba sobre la muerte: «Cuando un hombre ve su estrella negra, sabe que su hora… ha llegado»

El artista nos estaba contando que se moría, pero no nos dimos cuenta hasta el 10 de enero. Llevó su enfermedad en secreto y tan solo Visconti conocía la realidad. Tiempo después de su muerte comentó: «Hubo días en que no podía venir, pero cuando se ponía frente al micrófono, cantaba como un loco. Nunca lo había visto tan feliz. Su muerte no fue diferente de su vida, fue una obra de arte. Hizo Blackstar para nosotros, su regalo de despedida. Sabía desde hace un año que así sería».

«Blackstar» dura 9:57 minutos, siendo originalmente de once, pero fue editada para poder venderse a través de iTunes, que no publicaba sencillos de más de diez minutos. Es la segunda canción más larga de la carrera del cantante, después de «Station to Station«. La portada del disco es la primera que no muestra una imagen del cantante, otro de los motivos que hacían de este lanzamiento algo tan críptico, como especial.

El vídeo de Blackstar

El single vino acompañado de un icónico vídeo que pasó a la historia. Para orientar al cineasta Johan Renck en su dirección artística, le envió unos dibujos, entre ellos los de un hombre que lleva una máscara sobre la boca y unos botones sobre los ojos. Así nació «Button eyes» («Ojos de botón»), en el que el cantante se inspira para interpretar en el clip a un personaje aterrador, con los ojos vendados y un botón cosido sobre cada ojo. En otro croquis aparece un astronauta inerte, que se encuentra también en el vídeo. Como comentaba Renck: «En mi opinión, era una referencia clara al Major Tom, un personaje que recupera una y otra vez a lo largo de su carrera».

Bowie interpreta tres personajes distintos en el video: el introvertido y ciego «Button Eyes» (Ojos de botón), el «extravagante tramposo» en el intermedio y el «sacerdote» que sostiene el libro sagrado con una estrella negra.

«Blackstar», canción y disco, quedan como algo más allá de una simple pieza musical. Son un acto final deliberado, una obra de arte diseñada como despedida consciente y como autoreflexión profunda sobre la vida, la fama y la muerte.

Letra de ‘Blackstar’ de David Bowie

In the villa of Ormen

In the villa of Ormen

Stands a solitary candle

In the centre of it all

In the centre of it all

Your eyes

On the day of execution

On the day of execution

Only women kneel and smile

At the centre of it all

At the centre of it all

Your eyes

Your eyes

In the villa of Ormen

In the villa of Ormen

Stands a solitary candle

In the centre of it all

In the centre of it all

Your eyes

Something happened on the day he died

Spirit rose a metre and stepped aside

Somebody else took his place

And bravely cried

(I’m a blackstar)

How many times does an angel fall?

How many people lie instead of talking tall?

He trod on sacred ground

He cried loud into the crowd

(I’m a blackstar)

(I’m not a gangster)

I can’t answer why

(I’m a blackstar)

Just go with me

(I’m not a filmstar)

I’m-a take you home

(I’m a blackstar)

Take your passport and shoes

(I’m not a popstar)

And your sedatives, boo

(I’m a blackstar)

You’re a flash in the pan

(I’m not a marvel star)

I’m the great, I am

(I’m a blackstar)

I’m a blackstar, way up, on money, I’ve got game

I see right, so wide, so open-hearted pain

I want eagles in my daydreams

Diamonds in my eyes

(I’m a blackstar)

Something happened on the day he died

Spirit rose a metre then stepped aside

Somebody else took his place

And bravely cried

(I’m a blackstar)

I can’t answer why

(I’m not a gangster)

But I can tell you how

(I’m not a film star)

We were born upside-down

(I’m a star’s star)

Born the wrong way ‘round

(I’m not a white star)

(I’m a blackstar)

(I’m not a gangster)

(I’m a blackstar)

(I’m not a pornstar)

(I’m not a wandering star)

(I’m a blackstar)

In the villa of Ormen

Stands a solitary candle

At the centre of it all

Your eyes

On the day of execution

Only women kneel and smile

At the centre of it all

Your eyes

