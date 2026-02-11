Sesión Vermú anuncia a Begut, Laaza, joseluis, Repion y La Plata

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sesión Vermú 2026 empieza a tomar forma con sus primeras confirmaciones: Begut, Laaza, joseluis, Repion y La Plata. El ciclo, ya consolidado como una de las citas clave del circuito nacional de música emergente, celebrará su nueva edición del 11 de abril al 2 de mayo, llevando conciertos gratuitos al aire libre por distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Como es habitual, la programación incluirá más de 80 actuaciones repartidas en más de 20 municipios madrileños, manteniendo su apuesta por el talento nacional en ascenso y por un formato que acerca la música en directo a plazas y espacios abiertos durante los fines de semana primaverales.

Impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto a la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Sesión Vermú combina música, turismo y gastronomía, proponiendo un recorrido cultural por la región que convierte cada concierto en una invitación a redescubrir el territorio madrileño.

El resto del cartel se dará a conocer próximamente.