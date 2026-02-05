Sed de Mal – La Catástrofe (Mitik Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tres años después de su debut homónimo (Mitik Records, 2022) y tras el EP La Belleza (Mitik Records, 2024), Sed de Mal completa un arco conceptual con La Catástrofe (Mitik Records, 2025). Seis nuevas canciones con las que siguen apuntalando ese universo oscuro y crudo con el que nacieron en 2020.

La conjunción de veteranos que componen Xavi Vendrell y Feliu Pla (BB Sin Sed), Miguel Figuerola (Las Flores del Mal), Albert Más (Midnight Specials) y Javi Rodríguez, evoluciona por caminos torcidos. Si la belleza era el punto de partida, aquí se asume que toda intensidad, ya sea emocional, afectiva o física, acaba derivando en conflicto, desgaste o colapso. Todo ello trufado por un sonido áspero y nocturno que bebe del post-punk, pero filtrado por una sensibilidad casi glam y literaria.

Ese planteamiento se percibe ya en “Desnudas bien mi corazón”: «es que no te pude querer porque aún no sé quién soy», donde la desnudez no es alivio, sino riesgo. Mostrar el corazón implica dejarlo a merced del otro. Como en esa “El carro de la sangre” tan deudora de los mejores The Psychedelic Furs donde demuestran que el título no es gratuito. En la más frágil “El combate de los amantes” la catástrofe se traslada al terreno del vínculo amoroso entendido como lucha: «Si el amor es el infierno contra el que luchamos».

El punto álgido llega en la siniestra “Contienes el universo”, custodiada por guitarras afiladas y un discurso que partiendo de una idea romántica —la proyección absoluta sobre el otro—, pronto deja entrever su reverso: la carga, la presión, el vértigo de depositar todo el sentido en una sola figura. Su creciente parte final suena a mantra maldito. “Nadie parará a este sucio tren”, funciona como metáfora de un movimiento sin retorno, de una deriva colectiva o personal difícil de frenar. La más instantánea e intensa “Solo contra Dios”, cierra en lo más alto.

Son apenas 24 minutos post-punk crepuscular y envolvente, a medio camino entre la urgencia punk y la melancolía más nocturna. Un necesario antídoto para un mundo en descomposición.