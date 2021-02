Ashnikko – Demidevil (Parlophone)

Ojos grandes, melenas largas de color azul, y una sonrisa malévola. Fondo rosa y un Parental Advisory Explitit Content que nos avisa de que estamos ante otra púber díscola con ganas de liarla.

La compositora y cantante norteamericana le fascina la estética kawaii y tener presencia en las redes sociales (el TikTok es su parcela preferida). En la actualidad generar contenidos, la mayoría sin sentido, conforman la cosmología del nuevo sistema de producción libidinal.

Desde que debutara en 2016 con diferentes epés, Ashton Nicole Casey (así se llama la criatura) su nombre viene asociado a diversas colaboraciones con personalidades importantes del nuevo power rap y r&b de querencia más underground como Brooke Candy, Danny Brown o Kodie Shane.

Ashnikko descubrió el Arular de MIA cuando tenía tan solo diez años, y su cabeza le estalló. Me la imagino en una habitación pintada en rosa con centenares de posters manga, y dando saltos sobre el colchón al ritmo de los sonidos de combate de la autora de “Galang. Los vecinos estarían la mar de contentos.

Pues ahora debuta con un excelente disco con título de videojuego, Demidevil (Parlophone, 2020), en la que la acompañan algunas de sus ídolos. En la deslumbrante “Deal With It” la sombra de su admirada Kelis está presente. Ashnikko dijo en una entrevista que “Mi fantasía de ruptura de tentáculos cobró vida. Y utilizar un sample de “Caught Out There” de Kelis es un verdadero sueño hecho realidad. La heroína musical de mi infancia.” El video es una pura fantasía de colores abigarrados, mucho humo, y guiño a “Piratas del Caribe” con nuestra cantante haciendo el papel de Johnny Deep dislocándose las lumbares con una coreografía frenética.

Princess Nokia le echa una mano en “Slumber Party” que tiene parecidos razonables con “Toxic” de Britney Spears y versos elocuentes como “I gave your girlfriend cunnilingus on my couch”. Los riffs de guitarra acolchan la rabia adolescente de “Cry” con Grimes a los coros, y los tonos más pausados y emos, “Good While It Lasted”, narra los desgarros amorosos en tiempos de emociones transcritas en emoticonos. Acaba el disco con la cachonda “Clitoris! The Musical” pespunteada por un piano circense, y ella declamando risueña “Why is my orgasm censored on the TV/While cis boys get to ejaculate freely?”.

Escucha Ashnikko – Demidevil