Charlotte Dos Santos anuncia concierto online para esta tarde

Tras la cancelación de su concierto en marzo debido a la pandemia mundial, Charlotte Dos Santos anuncia una nueva actuación por streaming a través de Conde Duque (Madrid), lugar donde tenía previsto actuar hace unos meses. Esta nueva oportunidad de ver a la joven artista presentar su último EP Harvest Time en directo tendrá lugar mañana a partir de las 19:00h.

Charlotte creció derrumbando barreras desde pequeña, criada en una pequeña ciudad a las afueras de Oslo por una madre noruega y un padre brasileño. Los gustos musicales de sus progenitores le abrieron las puertas al jazz, el hip-hop, los ritmos latinos o el flamenco, a la instrumentación africana y a complejas melodías árabes. Desde que debutara con el aclamadísimo EP Cleo en 2017, ha obtenido el reconocimiento de medios como The Fader, Pitchfork, Bandcamp o Pigeons & Planes, grabado una sesión de COLORS o sido nominada a debutante del año en los Grammy noruegos.

El nuevo EP de Charlotte, Harvest Time, se publicó el 13 de marzo e incluye su asombroso single homónimo, su primer single desde que fichase por Because Music, sello de Christine and the Queens, Justice o Metronomy, y la continuación de su aclamado EP de 2017 Cleo.

El concierto se podrá ver en el canal de Youtube de Conde Duque de forma gratuita hoy jueves 30 de julio a las 19:00h a través del siguiente enlace: