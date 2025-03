El Telescopio 782, mujeres del ambient/electrónica/experimental, con Hollie Kenniff, More Eaze, Lucrecia Dalt…

Mujeres del ambient/electronica/experimental

Disco de la semana: Hollie Kenniff, «For Forever»

Repaso de nuevas publicaciones y reediciones en femenino de los últimos seis meses, con:

Drum & Lace (en solitario y con Patrick Shiroishi), Lyra Pramuk, New Music For Electronic and Recorded Media: Women In Electronic Music, Pauline Oliveros, Johanna M Beyer, Katya Yonder, Tarta Relena, Lucrecia Dalt (feat David Sylvian), More Eaze, Felicia Atkinson, y Marine Eyes

Mención especial al recopilatorio Random and Emblematic: The Sound of Space

Imagen: Peter Quidley