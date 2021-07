Erika De Casier – Sensational (4AD / Popstock!)

Hace un par de años debutaba esta artista nacida en Lisboa con Essentials, un trabajo de r&b que tuvo una buena acogida entre los corrillos de la escena alternativa de baile. Un disco un tanto redundante bajo mi punto de vista, y con una producción bastante plana. Había unos buenos mimbres, pero faltaba articular un discurso más potente. Esto es lo que ha conseguido con este gran disco titulado Sensational (4AD, 2021) en la que ha fichado por el mítico sello inglés que son especialistas en ser cazatalentos.

Con influencias de lo más variadas, y esta vez contando con una producción exuberante por parte de Natal Zaks -AKA El Trick, de la crew danesa de música electrónica Regelbau– las canciones se suceden con pausada dulzura, requiebros inesperados, y con embriagadoras cadencias aterciopeladas.

Los ecos a la Sade más sensual y orquestal -me viene a la mente el sublime Lovers Rocks– tejen las costuras de “Insult Me”, “Polite”, o “Make My Day”, todas ellas con preciosas secciones de percusión.

Erika también profesa especial querencia por el r&b de los 90, con TLC, Brandy, y Destiny’s Child puestas en su altar: “All You Talk About”, o la inaugural, y fantástica, “Drama” dan buena cuenta de ello. Pero hay más deliciosas gemas que son pura melaza: el sonido balearic despunta en “Someone To Chill With y “Better Than That” con el susurro de su voz llevando las riendas de unos sonidos que se imbrican con las tectónicas placas sonoras del 2-step garage. Tenemos a otra buena representante para medir sus fuerzas con la autora de “Smooth Operator”. Buenas noticias.

Escucha Erika De Casier – Sensational