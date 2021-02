Heidrik – Illusions (Autoeditado)

¡Qué maravillosa sensación descubrir música tan emocionante y fuera de las coordenadas espcio-tiempo! La tan ansiada atemporalidad, esa cualidad solo al alcance de muy pocos está aquí representada en la figura del joven y apuesto Heidrik. Y sí, es posible caer rendido a los pies de unas armonías y de unas melodías que son puro fulgor vital.

Este autor proviene de las Islas Feroe, y si atendemos a su bandcamp, este extraordinario Illusions (autoeditado, 2020) es su segundo larga duración. Arropado por una suntuosa sección de cuerda a cargo de la Budapest Art Orchestra, y por unos coros que mullen estas melodías panorámicas que se adhieren como una segunda piel. Emoción en estado puro.

Heidrik se muestra como un crooner del desamor en las diez piezas que componen el disco. Una ruptura amorosa que perfila un cancionero hilvanado con primor por una voz dúctil, templada y arrebatada al mismo tiempo. Maestría y recursos expresivos es lo que demuestra en coger las riendas a unas partituras sobradas de personalidad.

Parte este viaje a las zonas más oscuras de su corazón con “Better” con aires de bossa nova y apuntalando el tema unos coros celestiales que recrean esos mundos extraños de Danny Elfman. Ambrosía para los sentidos. Las deudas contraías con Roy Orbison se evidencian en la hermosa “Hope You’re Crying” (“When you’re kissing/you’re still missing me”), y en “Miss Your Body Not Your Head” me llegan ecos del Marc Almond más desaforado.

Los guiños continúan, pero siempre manteniendo una personalidad inquebrantable: “You’ll See” es juguetona como las mejores tonadas de Sondre Lerche, y el punto más álgido para quien esto suscribe llega con la sublime “The Ship Has Sailed (“This ship has sailed/you say that my ways /are unwise and wrong/but I know your suitcase/isa ll full of bones”: tocado y hundido) que tintinea en de algún rincón de la memoria de Scott Walker. Este disco es un tesoro.

Escucha Heidrik – Illusions