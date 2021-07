joan comparten tema, ‘Come Over’

joan, banda formada por Alan Benjamin Thomas y Steven Rutherford, han pasado los últimos años construyendo su reputación musical, single tras single y acompañando en el escenario a artistas como The Aces, COIN, Bloc Party o Jeremy Zucker, además de tocar para sus fans en Asia con espectáculos y festivales en Filipinas, Tailandia, Singapur o Hong Kong.

Ahora están de vuelta con un single llamado “come over” que formará parte del próximo EP de joan, hi, el cual se lanzará a finales de este año a través de Photo Finish Records. Este nuevo EP vendrá acompañado de la publicación de otro EP, bye, del cual el mes pasado publicaron su primer adelanto, “don’t say you love me”.

joan cuentan: “Estamos lanzando una canción al mes y así vamos a seguir haciendo durante el resto del año hasta completar el tracklist de los dos EPs, los cuales están cuentan el inicio (hi) y el final (bye) de una relación. ‘come over’ es el segundo single de hi y habla de ese loco sentimiento que tienes con alguien que acabas de conocer”.

El primer jueves de cada mes, joan publicarán nuevos singles de los dos EPs que están por llegar.

Escucha ‘Come Over’ de joan

Foto joan: Connor North Goad