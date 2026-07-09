La banda japonesa Kokeshi ofrecerá en Madrid su única actuación en España

La banda japonesa Kokeshi visitará España por primera vez el próximo 13 de julio para dar un concierto exclusivo en la madrileña Wurlitzer Ballroom. La cita, organizada por Endemonium Booking, supondrá la única oportunidad de ver al grupo en nuestro país dentro de su actual recorrido europeo.

Formados en 2017, Kokeshi se han convertido en uno de los nombres más prometedores de la nueva escena extrema japonesa gracias a una propuesta que combina post-black metal, screamo, shoegaze y hardcore, envuelta en una estética inspirada en el cine de terror nipón. Con dos álbumes publicados y un tercer trabajo en camino, el cuarteto ha ido consolidando su nombre dentro y fuera de Japón, compartiendo escenario con bandas como Svalbard, Rolo Tomassi o Infected Rain.

Su paso por Madrid permitirá comprobar en directo una de las propuestas más personales surgidas en los últimos años dentro del underground japonés. Liderados por la vocalista Nana, Kokeshi apuestan por la intensidad de sus directos, donde las atmósferas melancólicas conviven con explosiones de agresividad y pasajes cercanos al post black metal y el post-hardcore.

La noche contará además con la participación de los madrileños Murmur, que jugarán en casa tras presentar durante los últimos meses su single Red Hill. La banda continúa consolidándose como una de las referencias nacionales del post-black metal gracias a una propuesta repleta de contundencia y sonidos oscuros.

Kokeshi + Murmur. 13 de julio. Wurlitzer Ballroom, Madrid.

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