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La cantautora y poetisa Ivette Nadal publica un nuevo sencillo

Ivette Nadal es una cantautora y poetisa catalana con una larga trayectoria discográfica que arrancó en 2007 con el disco Guerres Dolcíssimes. Desde entonces ha publicado varios discos y libros de poemas. En todos estos años ha colaborado con gente como Pascal Comelade y ha revisado las canciones de genios como Pau Riba o Jaume Sisa. Su obra siempre ha estado comprometida con la visualización de la vulnerabilidad y marcada por la sinceridad, convirtiendo dolorosas experiencias personales en materia creativa. Siempre componiendo sus propios temas y principalmente desde la autoedición.

Hace pocos días Ivette Nadal publicó un nuevo sencillo, «Pedres, ocells i flors». La canción, tercer y último adelanto de su próximo disco I Això Serà Tot, desvela uno de los secretos de su nuevo trabajo. «Pedres, ocells i flors» da a conocer una hipotética cara B que, a diferencia de los sencillos anteriores que fueron producidos por Joan Pons, en este caso llevarán el sello de Joan Colomo.

«Pedres, ocells i flors» es una canción que habla del pasado, de despedir a los familiares que ya no están y también a los lugares que habitamos con ellos. La letra evoca la fragilidad del tiempo y culmina con un verso que da título a la canción y al disco: «I això serà tot: pedres, ocells i flors» («Y eso será todo, piedras, pájaros y flores»). No se trata sin embargo de una canción triste en exceso, puesto que más que dejarse caer en la nostalgia se adentra en esos recuerdos con una sensación de alegría y gratitud por los momentos compartidos.

El vídeo, obra de Carles Vila, BusCarles y Marc Faro, se ha rodado en Vilassar de Mar, un espacio muy vinculado a la historia personal de Ivette Nadal, ya que se trata del pueblo de origen de su familia materna.

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