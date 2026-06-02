Lima Negra

Lima Negra comparten dos canciones nuevas

Tras lanzar su disco de debut Peligros, Lima Negra amplían su universo sonoro con dos nuevos temas: «Reina del chisme» junto a Soleá Morente y «Bicacarera canaria».

En la primera, el dúo se aproxima sin complejos al imaginario de la copla clásica de Quintero, León y Quiroga, mezclando dramatismo popular, guiños flamencos y una letra afilada que encuentra en la voz de Soleá Morente y la colaboración de Edu Espín. Por su parte, «Bicacarera canaria» mira hacia la cumbia y la herencia de Celso Piña.

El grupo de Javier Sola y Juan Carlos Ruiz continúa desarrollando una propuesta mestiza y desprejuiciada que absorbe referencias de múltiples tradiciones musicales para llevarlas a un terreno propio. Entre ecos de canción popular, ritmos latinos y espíritu callejero, la banda se mueve con naturalidad entre la experimentación y el pop, apoyados por un colectivo cambiante de músicos.

Escucha ‘Reina del chisme’ y ‘Bicacarera canaria’ de Lima Negra

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