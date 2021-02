Muere Chick Corea, leyenda del jazz contemporáneo

Chick Corea, leyenda del jazz contemporáneo, ha fallecido a los 79 años a causa de un cáncer fulminante que se le detectó hace pocas semanas.

Así lo han contado sus redes sociales oficiales:

Su familia confirmaba que el pasado 9 de febrero moría “de una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente”, destacando igualmente la libertad con la que siempre había creado “a lo largo de su vida y carrera, Chick disfrutó de la libertad y de la diversión de crear algo nuevo, y en jugar el juego al que juegan los artistas”.

El propio artista dejaba un mensaje de despedida: “Quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de mi carrera me han ayudado a mantener brillando el fuego de la música. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero con el que poder tocar, escribir o actuar lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces que sea por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesite más artistas, sino que también necesita mucha diversión. Y a mis increíbles amigos músicos, que han sido como mi familia desde que os conozco: Ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos vosotros. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear allí donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro. Esta ha sido la riqueza de mi vida”.

Chick Corea, unido siempre a su piano acústico, empezó a tocar de niño. Subió al escenario junto a artistas como Blue Mitchell, Herbie Mann, Wayne Shorter, Dizzy Gillespie, Stan Getz o Miles Davis, con quien grabó varios discos. Su figura está igualmente unida a la de Herbie Hancock o a sus proyectos, Chick Corea New Trio o Five Peace Band. Durante su trayectoria obtuvo 23 premios Grammy.

Descanse en paz.