Muere Prince Markie Dee, de The Fat Boys a los 52 años

Mark Anthony Morales, más conocido como Prince Markie Dee, y miembro del grupo de hip-hop The Fat Boys ha fallecido a los 52 años según confirmó manager del grupo, Louis Gregory. Tenía 52 años. No se ha dado ningún detalle sobre la causa de su muerte.

Forever in my Heart. Prince Markie Dee was more than a rapper; he was one of my very best and closest friends. My heart breaks today because I lost a brother. I’ll always love you Mark and I’ll cherish everything you taught me. Tomorrow is your birthday, swing my way big bro. pic.twitter.com/XcIsHixOoc

— Louis “Uncle Louie” Gregory (@UncleLouie) February 18, 2021